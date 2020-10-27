На традиционный формат работы переводят некоторые городские и сельские школы

Глава правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных, сообщает пресс-служба премьер-министра.
Аскар Мамин поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.
Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.
Глава правительства поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП "Атамекен" провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы.
МВК приняла ряд решений по школьному обучению и работе театров и мечетей.
Со второй четверти решено перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ с количеством учащихся до 300 детей; по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах - до 7 класса. При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.
Со 2 ноября разрешить: работу театров до 30% заполняемости, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим); проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции 2 метра при молитве, масочного режима, термометрии усиленный санитарно-дезинфекционный режим).
Ранее президент призвал правительство совместить жесткие меры карантина с интересами бизнеса.
Напомним, по состоянию на 23.59 25 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 542 заболевших коронавирусом.
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