На традиционный формат работы переводят некоторые городские и сельские школы

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Аскар Мамин поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов. Ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных медицинских комплексов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.

Глава правительства поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП "Атамекен" провести мониторинг деятельности ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований. При этом к нарушителям будут применены жесткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы.

МВК приняла ряд решений по школьному обучению и работе театров и мечетей.

Со второй четверти решено перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ с количеством учащихся до 300 детей; по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах - до 7 класса. При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции.

Со 2 ноября разрешить: работу театров до 30% заполняемости, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим); проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции 2 метра при молитве, масочного режима, термометрии усиленный санитарно-дезинфекционный режим).

Ранее президент призвал правительство совместить жесткие меры карантина с интересами бизнеса.

Напомним , по состоянию на 23.59 25 октября 2020 года в Казахстане выявлены 110 542 заболевших коронавирусом.

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