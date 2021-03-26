На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca

КИЕВ. 25 МАРТА - В Черновицкой области Украины провизор аптеки в военном госпитале умер вскоре после прививки от коронавируса вакциной Covishield/AstraZeneca, сообщила пресс-служба Минздрава страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Смерть зафиксировали в среду, в 07.10 (08.10 мск.) в городской клинической больнице №3 в Черновцах, сообщает РИА "Новости"

По предварительной информации, причина смерти - острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. Пятнадцатого марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca", - отмечают в ведомстве.

Вакцинацию работников военного госпиталя проводила мобильная бригада, уже вечером 16 марта мужчину с инсультом доставили в больницу.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано", - добавили в Минздраве.

В министерстве заметили, что сам процесс вакцинации мужчина перенес нормально, на состояние здоровья не жаловался. Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

Во вторник командование медицинских сил ВСУ заявило о смерти военнослужащей в Одесской области, за два дня до этого она вакцинировалась от COVID-19. По данным украинского Минздрава, у нее не было противопоказаний для процедуры. Сегодня ведомство назвало официальную причину смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Самолет с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca прилетел в Киев из Индии 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. Привиты уже 121 929 человек. Пока процедура проводится только этим препаратом.

После начала вакцинации в стране стали сообщать о побочных эффектах. Как говорили украинские медики, предполагалось, что на Украину привезут вакцину Pfizer/BioNTech. Однако в страну доставили препарат от AstraZeneca, люди стали отказываться от процедуры.

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