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На вокзалах страны внедряется проект Ashyq

15.06.2021 7993
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Согласно требованиям постановления главного санитарного врача РК от 3 июня №26, с 17 июня на железнодорожном вокзальном комплексе Нурлы жол будет внедрен проект Ashyq. На вокзалах Алматы-1, Алматы-2, Караганды и Оскемена проект заработает с 21 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 1 июля проект Ashyq планируется ввести на вокзалах Актобе, Атырау, Бейнеу, Кокшетау, Костаная, Кызылорды, Мангистау, Орала, Павлодара, Семея, Тараз, Туркестан, Шымкент и Шу, сообщает пресс-служба КТЖ.
 
Эта мера призвана минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. 
 
К примеру, система входа Ashyq со сканированием QR-кода будет действовать на всех входах вокзального комплекса Нурлы жол. Для соблюдения дистанции между пассажирами сотрудниками вокзального комплекса пассажиропоток будет распределяться по входам.
 

При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq или Kaspi.kz, Homebank, Aity. При отсутствии приложения или смартфона у пассажира, на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзала. Статус иностранцев проверяется на месте по номеру паспорта. Дети до 18 лет проверку не проходят. Лица с "красным" и "желтым" статусами на вокзальный комплекс не будут допускаться", - сообщили в КТЖ.

 
В компании порекомендовали пассажирам заранее проверить свой статус через нейтральный QR-код на сайте ashyq.kz. 
 
Напомним, что с момента внедрения Ashyq выявлен 4401 нарушитель с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.
 
14 июня стало известно, что столичные ЦОНы перешли на прием клиентов через Ashyq.
 

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