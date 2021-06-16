На вокзалах страны внедряется проект Ashyq

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Согласно требованиям постановления главного санитарного врача РК от 3 июня №26, с 17 июня на железнодорожном вокзальном комплексе Нурлы жол будет внедрен проект Ashyq. На вокзалах Алматы-1, Алматы-2, Караганды и Оскемена проект заработает с 21 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 июля проект Ashyq планируется ввести на вокзалах Актобе, Атырау, Бейнеу, Кокшетау, Костаная, Кызылорды, Мангистау, Орала, Павлодара, Семея, Тараз, Туркестан, Шымкент и Шу, сообщает пресс-служба КТЖ.

Эта мера призвана минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, система входа Ashyq со сканированием QR-кода будет действовать на всех входах вокзального комплекса Нурлы жол. Для соблюдения дистанции между пассажирами сотрудниками вокзального комплекса пассажиропоток будет распределяться по входам.

При входе пассажиру необходимо отсканировать QR-код посредством мобильного приложения Ashyq или Kaspi.kz, Homebank, Aity. При отсутствии приложения или смартфона у пассажира, на входе нужно предъявить ИИН сотруднику вокзала. Статус иностранцев проверяется на месте по номеру паспорта. Дети до 18 лет проверку не проходят. Лица с "красным" и "желтым" статусами на вокзальный комплекс не будут допускаться", - сообщили в КТЖ.

В компании порекомендовали пассажирам заранее проверить свой статус через нейтральный QR-код на сайте ashyq.kz.

Напомним, что с момента внедрения Ashyq выявлен 4401 нарушитель с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

14 июня стало известно, что столичные ЦОНы перешли на прием клиентов через Ashyq.

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