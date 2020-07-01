На западе Казахстана растет число летальных случаев от пневмонии

Актау. 30 июня. Kazakhstan Today - На западе страны стремительно растет количество летальных случаев от пневмонии, передает Kazakhstan Today.

В Мангистауской области за сутки скончались 19 человек. В больницы поступило больше 140 новых пациентов, сообщает телеканал КТК

Развернуты реанимационные койки. На базе Мангистауской областной больницы - 15 коек, загруженность - 100%. На базе психического здоровья реанимационное отделение развернуто на 9 коек, загруженность - 100%. На сегодняшний день с учетом высокого роста проводится мобилизационная работа по открытию провизорного стационара на базе теннисного центра в первом микрорайоне, подтянуты все силы", - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Ляззат Есенгалиева.

В теннисном центре Актау установили 150 резервных коек, в том числе реанимационных. Пока спортивный объект не принимает пациентов: больницы еще справляются. Между тем врачей катастрофически не хватает. В провизорный стационар нужно 25 медиков, преимущественно реаниматологов.

В настоящее время в регионе почти 800 человек болеет пневмонией. Скончались за период эпидемии 74 пациента.

В соседней Актюбинской области число летальных случаев от пневмонии дошло до 62. За выходные только в актюбинском медцентре скончались 18 пациентов. На сегодня в стационарах с тяжелой формой пневмонии лежит около тысячи человек. 27 из них - в реанимации, а 10 - под аппаратом ИВЛ. Забиты и все дневные стационары. Горожане не могут найти лекарства, прописанные врачом. Препаратов не хватает и в самих больницах. Ажиотаж наблюдается и в рентген-кабинетах.

С завтрашнего дня, если такой поток сохранится, мест уже не будет. Поэтому мы сейчас готовим санаторий "Чайка" для того, чтобы с завтрашнего дня принимать там пациентов. Кроме того, мы проводим переговоры с руководством клиник "Айгерим" и "Дару". Сейчас решается вопрос привлечь их дополнительно как провизорный госпиталь, для того чтобы там принимать больных пневмонией", - рассказал советник акима Актюбинской области Асет Калиев.

Несмотря на то что ПЦР-тест на COVID-19 у многих больных пневмонией показал отрицательный результат, врачи предполагают, что причина - в вирусе. Другими словами, это не вспышка пневмонии, это все та же коронавирусная инфекция, сообщает "Первый канал Евразия"

Здесь на 100% утверждать невозможно, но 99,999% - это все-таки коронавирус. Потому что никогда ранее в июне, в конце июня внебольничных вирусных пневмоний не было", - рассказал профессор кафедры детских болезней, врач-иммунолог Рафаил Розенсон.

По его мнению, не у всех людей в организме есть коронавирус в таком количестве, чтобы тест мог определить его. А к тому же некоторые могут намеренно прополоскать рот за 2 часа до сдачи анализа, а в этом случае тест не определит наличие вируса в организме.

И здесь также могут быть ошибки диагностики. Одни сделаны так, чтобы ловить по 4-5 позициям, а другие по 1-2 позициям. Те пневмонии мы знали в течение многих столетий, мы к ним привыкли, а эта появилась совсем недавно. И мы ее плохо знаем, поэтому учимся как бы на ходу. Когда мы делаем более четкий, чем ПЦР, анализ в виде компьютерной томографии, то подавляющее большинство вот этих вот ПЦР отрицательных имеет очень четкую рентгенологически очерченную картину, что вирус ассоциирован полисегментарной пневмонией, которая соответствует при коронавирусе подтверждённом", - пояснил иммунолог.

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