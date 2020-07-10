Начальник полиции Усть-Каменогорска ушел из жизни

Усть-Каменогорск. 9 июля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске ушел из жизни начальник полиции Даур Ибраев, передает Kazakhstan Today.

По предварительной информации, полковник умер от COVID-19.

В пресс-службе областного департамента полиции выразили соболезнования родным и близким своего коллеги.

Полковник полиции Даур Ибраев - уроженец города Семея, кадровый офицер. С 2000 года, после окончания ведомственного вуза, работал на должностях оперативно-следственных подразделений полиции Восточно-Казахстанской области. Руководил отделами внутренних дел Бородулихинского и Шемонаихинского районов. С 2016 года возглавляет управление полиции Усть-Каменогорска.

За время службы показал себя высокодисциплинированным и грамотным офицером, внес весомый вклад в осуществление профилактики правонарушений, охране общественного порядка, предупреждение и пресечение уголовных правонарушений. Своим профессионализмом, организаторскими способностями он снискал заслуженный авторитет и уважение среди коллег и граждан", - подчеркнули в полиции.

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