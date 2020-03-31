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Надбавку в размере от 212 до 815 тыс. тенге получат медики, задействованные в борьбе с коронавирусом в РК

30.03.2020, 17:30 10720
Надбавку в размере от 212 до 815 тыс. тенге получат медики, задействованные в борьбе с коронавирусом в РК
Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане утверждены размеры надбавок для задействованных в борьбе с коронавирусом медработников, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодня под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК. Госкомиссия утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях. 
 
Выплаты будут производиться в течение 3 месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом:
 

Очень высокого риска" - врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации. Для них надбавка составит 20 минимальных заработных плат (850 тыс. тенге).

 

Высокого риска" - врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи. Для них надбавка составит 10 МРЗП (425 тыс. тенге).

 

Среднего риска" - врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и другие. Для них надбавка составит 5 МРЗП (212,5 тыс. тенге).

 
Глава правительства поручил Министерству труда и социальной защиты населения обеспечить страхование здоровья и жизни медицинских работников.
 
В случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные социальные выплаты из Госфонда социального страхования составят 2 млн тенге, в случае смерти - 10 млн тенге.
 
Особое внимание в ходе заседания уделено вопросу оказания государственной поддержки социально уязвимым слоям населения и гражданам, временно потерявшим работу в связи с введением режима ЧП.
 

Следует обеспечить эффективность оказания господдержки нуждающимся гражданам. При этом механизм назначения помощи должен быть максимально простым и удобным для населения", - сказал А. Мамин.


 

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