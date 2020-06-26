Надыров призвал не проходить КТ лёгких для успокоения

Алматы. 25 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров на брифинге в СЦК призвал жителей города не проходить компьютерную томографию (КТ) без направления врача, передает Kazakhstan Today.

Одним из грозных и частых осложнений КВИ является пневмония. Для оценки тяжести состояния, необходимо своевременное проведение КТ легких…Мы сейчас видим определенный ажиотаж, очереди в кабинеты КТ. Многие хотят пройти исследование просто для успокоения, не имея при этом каких-либо признаков пневмонии. Поэтому я хотел бы особо отметить, что исследование на КТ - это не простая процедура и без направления врача, ввиду высокой лучевой нагрузки, проводить КТ-исследования не рекомендуется", - сказал Надыров.

По его словам, в Алматы существует реестр поставщиков услуг КТ.

Поликлиниками заключены договоры с государственными и частными медицинскими организациями, выполняющими КТ. Таких поставщиков по городу 12. Пропускная способность данных кабинетов на сегодняшний день позволяет удовлетворить спрос на данную услугу. Поставщики услуг КТ определили раздельный график работ приема пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" и отдельное время для пациентов с не подтвержденным диагнозом, но со схожей симптоматикой. Это позволяет обеспечить безопасность при исследовании.

Также в течение трех месяцев ожидается поставка двух аппаратов КТ в ГДИБ и в БСНМП, это повысит доступность к данному исследованию", - пояснил глава управления.

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