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Надыров рассказал о порядке госпитализации пациентов с КВИ

16.07.2020, 19:24 7534
Надыров рассказал о порядке госпитализации пациентов с КВИ
Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - В Алматы всего на амбулаторном уровне под мониторингом находятся 2435 пациентов с КВИ, из них 1744 пациентов с бессимптомным течением и 691 пациент - с легкой степенью тяжести, передает Kazakhstan Today. 
 
Руководитель управления общественного здоровья Алматы Камалжан Надыров отметил, что на амбулаторном уровне работают 72 мобильные бригады. Количество задействованных специалистов тут увеличено практически в два раза и составило 409 врачей. Задача этих специалистов оказывать помощь пациентам на дому. Для этого они оснащены необходимыми СИЗ. Также они проводят забор ПЦР и при необходимости назначают лечение и организовывают стационар на дому с соответствующим лекарственным обеспечением.
 

Для усиления контроля за пациентами из группы риска начал работать Центр мониторинга пациентов. Это совместный проект Акимата Алматы и Казахского Национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова. Цель данного работы - круглосуточный мониторинг амбулаторных пациентов из группы риска. На сегодня отрабатывается алгоритм взаимодействия данного центра с поликлинической службой и службой скорой неотложной медицинской помощи. Данный подход будет способствовать снижению количества осложнений и позволит обеспечить эффективное лечение на амбулаторном уровне", - рассказал Камалжан Надыров.

 
Он также акцентировал внимание на таком важном моменте как порядок госпитализации. 
 

Для регулирования потоков пациентов, между клиниками, госпитализация пациентов в так называемые ковидные клиники будет осуществляться строго через службу скорой неотложной медицинской помощи. Это также нам позволит свести к минимуму перемещение пациентов в городе и минимизировать распространение инфекции в обществе. Необходимое количество машин скорой помощи в наличии имеется", - рассказал руководитель управления общественного здоровья. 

 
Он добавил, что для оценки тяжести пациентов, сотрудники скорой помощи, приехав на вызов будут использовать специально разработанный чек-лист и в зависимости от тяжести состояния решать вопрос госпитализации пациентов. 
 

Здесь я хотел бы обратиться к населению, чтобы люди с пониманием отнестись к этому подходу. Пациенты с легкой степенью тяжести, должны лечится на амбулаторном уровне. Ресурсы стационаров первого и второго эшелона должны быть направлены на лечение пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести. Это позволит нам минимизировать количество осложнений и смертей", - сказал Надыров.

 
Ранее сообщалось, что в Алматы меняют подходы в управлении потоками пациентов с КВИ.
 
Антикоррупционная служба Алматинской области провела мониторинг аптек и лекарственных складов. Всего проверкой было охвачено порядка 140 аптек. 
 

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