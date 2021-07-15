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Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в четырех регионах РК

14.07.2021 6454
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК главный эксперт управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи Минздрава РК Бауыржан Сатыбалды отметил, что ведомством проводится мониторинг занятости инфекционных, реанимационных коек и состояния тяжелых и крайне тяжелых пациентов с КВИ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодняшний день всего развернуто 34 499 инфекционных коек в 317 медобъектах. Занятость по республике составляет 43%. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 3074, занятость по РК - 35%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Кызылординской, Мангистауской областях и городах Нур-Султан и Шымкент; реанимационных коек - в Нур-Султане, Шымкенте, ЗКО, Мангистауской областях", - сообщил Бауыржан Сатыбалды. 

 
Он добавил, что в сравнении с июнем в июле количество задействованных медорганизаций увеличилось с 296 до 317.
 

В случае ухудшения эпидситуации имеется готовность развернуть до 60 тысяч инфекционных коек для лечения КВИ и до 6 тысяч реанимационных коек. Коечная мощность карантинных стационаров на сегодня - 3828 коек, занятость по РК составляет 10%", - сказал Сатыбалды. 

 
По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
 
14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручил усилить карантинные меры в четырех регионах. 
 
Также 14 июля с учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.
 

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