Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в четырех регионах РК

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в СЦК главный эксперт управления стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи Минздрава РК Бауыржан Сатыбалды отметил, что ведомством проводится мониторинг занятости инфекционных, реанимационных коек и состояния тяжелых и крайне тяжелых пациентов с КВИ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день всего развернуто 34 499 инфекционных коек в 317 медобъектах. Занятость по республике составляет 43%. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах составляет 3074, занятость по РК - 35%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Кызылординской, Мангистауской областях и городах Нур-Султан и Шымкент; реанимационных коек - в Нур-Султане, Шымкенте, ЗКО, Мангистауской областях", - сообщил Бауыржан Сатыбалды.

Он добавил, что в сравнении с июнем в июле количество задействованных медорганизаций увеличилось с 296 до 317.

В случае ухудшения эпидситуации имеется готовность развернуть до 60 тысяч инфекционных коек для лечения КВИ и до 6 тысяч реанимационных коек. Коечная мощность карантинных стационаров на сегодня - 3828 коек, занятость по РК составляет 10%", - сказал Сатыбалды.

По состоянию на 23.59 13 июля в Казахстане подтверждено 466 792 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 4375 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК поручил усилить карантинные меры в четырех регионах.

Также 14 июля с учетом эпидемиологической ситуации (активное распространение Дельта-штамма КВИ) и охвата вакцинацией Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации.

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