Наличие масок будут проверять на входе в парки и на рынки в Алматы

АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин считает, что фонтаны могут являться местами распространения коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Купание в фонтанах может нанести ущерб не только фонтанам, но и здоровью самих купающихся. Особую опасность несут фонтаны с туманообразным эффектом. На период пандемии их работа будет приостановлена", - сказал Бекшин на брифинге в РСК.

По его словам, управление зеленой экономики акимата Алматы установит у фонтанов знаки, предупреждающие о запрете купания.

Ежедневно будет проводиться дезинфекция фонтанов незапрещенными дезсредствами. Работа фонтанов Алматы взята под контроль как санитарными врачами, так и местными исполнительными органами. Предприниматели также проявляют сознательную гражданскую позицию. Так, частный туманообразный фонтан на пересечении улиц Достык и Курмангазы в Алматы был закрыт по решению владельца из-за большого скопления людей", - сказал Бекшин.

Он отметил, что фонтаны являются источником заражения не только коронавирусом, но и другими заболеваниями и напомнил о случае, когда в городе была зафиксирована вспышка паразитарных заболеваний по причине купания в фонтанах.

Кроме того, Бекшин сообщил, что вход в парки, на рынки и другие места скопления людей будет разрешен только в масках.

Также предложено оповещать население о мерах профилактики и защиты от коронавируса посредством радиосвязи в парках и общественных местах.

В городе обновят наглядную агитацию, постоянно будет идти напоминание о способах защиты, о соблюдении мер санитарной безопасности. В парках будут установлены санитарные патрули, также будет активизирована работа мониторинговых групп.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства