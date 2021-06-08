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Наличие масок будут проверять на входе в парки и на рынки в Алматы

07.06.2021 7804
Наличие масок будут проверять на входе в парки и на рынки в Алматы
АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин считает, что фонтаны могут являться местами распространения коронавируса, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Купание в фонтанах может нанести ущерб не только фонтанам, но и здоровью самих купающихся. Особую опасность несут фонтаны с туманообразным эффектом. На период пандемии их работа будет приостановлена", - сказал Бекшин на брифинге в РСК.

 
По его словам, управление зеленой экономики акимата Алматы установит у фонтанов знаки, предупреждающие о запрете купания. 
 

Ежедневно будет проводиться дезинфекция фонтанов незапрещенными дезсредствами. Работа фонтанов Алматы взята под контроль как санитарными врачами, так и местными исполнительными органами. Предприниматели также проявляют сознательную гражданскую позицию. Так, частный туманообразный фонтан на пересечении улиц Достык и Курмангазы в Алматы был закрыт по решению владельца из-за большого скопления людей", - сказал Бекшин.

 
Он отметил, что фонтаны являются источником заражения не только коронавирусом, но и другими заболеваниями и напомнил о случае, когда в городе была зафиксирована вспышка паразитарных заболеваний по причине купания в фонтанах.
 
Кроме того, Бекшин сообщил, что вход в парки, на рынки и другие места скопления людей будет разрешен только в масках. 
 
Также предложено оповещать население о мерах профилактики и защиты от коронавируса посредством радиосвязи в парках и общественных местах. 
 
В городе обновят наглядную агитацию, постоянно будет идти напоминание о способах защиты, о соблюдении мер санитарной безопасности. В парках будут установлены санитарные патрули, также будет активизирована работа мониторинговых групп.
 

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