Нарушающим режим самоизоляции казахстанцам грозит штраф

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Граждане Казахстана, умышленно нарушающие режим самоизоляции, будут подвергаться административному взысканию, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Данное наказание предусмотрено в новых санитарных правилах, утверждённых комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года.
Нарушителей будут выявлять с помощью информационной платформы Ashyq. Если, имея "красный" статус, человек посещает общественные объекты, участвующие в проекте, система его отследит. Штраф за нарушение составит 30 МРП, или 87 510 тенге.
То есть факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, согласно статье 802 КоАП, и будут приняты к нему меры административного взыскания", - сообщает МВК.
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех казахстанцев соблюдать карантинные требования и надеется на то, что административные штрафы позволят взять под контроль распространение среди населения опасных инфекционных заболеваний, таких как КВИ.
Напомним, по последним данным, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 989 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в РК зарегистрировано 395 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
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