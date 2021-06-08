Нарушающим режим самоизоляции казахстанцам грозит штраф

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Граждане Казахстана, умышленно нарушающие режим самоизоляции, будут подвергаться административному взысканию, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Данное наказание предусмотрено в новых санитарных правилах, утверждённых комитетом санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года.

Нарушителей будут выявлять с помощью информационной платформы Ashyq. Если, имея "красный" статус, человек посещает общественные объекты, участвующие в проекте, система его отследит. Штраф за нарушение составит 30 МРП, или 87 510 тенге.

То есть факт того, что больной человек, находящийся на карантине, не соблюдает санитарно-эпидемиологические требования, станет поводом для возбуждения дела об административном правонарушении, согласно статье 802 КоАП, и будут приняты к нему меры административного взыскания", - сообщает МВК.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех казахстанцев соблюдать карантинные требования и надеется на то, что административные штрафы позволят взять под контроль распространение среди населения опасных инфекционных заболеваний, таких как КВИ.





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