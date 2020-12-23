Нарушителей карантина в Алматы оштрафовали на 74 млн тенге

Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы нарушители карантинных мер оштрафованы на 74,7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, за нарушение карантинных мер суд приостановил деятельность ряда объектов предпринимательства.

Напомним, в Алматы продолжают усиленную работу 32 мониторинговые группы. С 8 октября по 19 декабря проведено 590 мероприятий, в ходе которых охвачено 4 947 объектов, нарушения карантинных мер выявлены на 1065 (21,5%) объектах.

По результатам проверки на юридических и физических лиц составлено 890 протоколов об административных правонарушениях за не соблюдение ограничительных мероприятий на общую сумму 74,7 млн тенге.

В настоящее время идет нарастание принятых мер по физлицам, в связи с выявлением нарушений карантина среди развлекательных объектов. Например, в компьютерном клубе Cyber ZONE Алмалинского района выявлены 20 физлиц с нарушением масочного режима", - сообщили в региональной службе коммуникаций.

По результатам работы в административный суд переданы дела в отношении 15 юридических лиц на закрытие объектов по фактам воспрепятствования проведению проверки и по невыполнению предписания об устранении.

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