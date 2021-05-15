Назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году

АЛМАТЫ. 14 МАЯ - Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.

Сейчас ведутся её доклинические исследования", — сообщил Гинцбург.

Он уточнил, что вакцина выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация может состояться уже в 2022 году, пишет RT

В феврале стало известно, что в Москве проведут испытания назальной формы вакцины "Спутник V".

В ноябре в ВОЗ заявили о разработке вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства