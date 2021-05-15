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Назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году

14.05.2021 10342
Назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году
АЛМАТЫ. 14 МАЯ - Директор центра НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.
 

Сейчас ведутся её доклинические исследования", — сообщил Гинцбург.

 
Он уточнил, что вакцина выйдет на клинические исследования в конце 2021 — начале 2022 года, а регистрация может состояться уже в 2022 году, пишет RT.
 
В феврале стало известно, что в Москве проведут испытания назальной формы вакцины "Спутник V".
 
В ноябре в ВОЗ заявили о разработке вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа.
 

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