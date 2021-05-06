Названа страна-лаборатория по выведению новых штаммов COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. 5 МАЯ - Пандемия COVID-19 в Бразилии остается вне контроля властей, таким образом, страна превращается в гигантскую "лабораторию" по выведению новых штаммов коронавируса, заявил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес, передает KAZAKHSTAN TODAY.

У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов - лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше", - цитирует специалиста РИА Новости .

Неделю назад Институт Бутантан сообщил об обнаружении в стране трех новых штаммов вируса SARS-CoV-2, в том числе южноафриканского и амазонского вариантов.

Доминго Альвес обратил внимание на особую опасность амазонского штамма (P.1), который был впервые обнаружен в городе Манаус. После его выявления Бразилия переживает "откат сценария" - в группу риска начинают входить все более и более молодые люди, в том числе беременные женщины.

Вариант (вируса) из Манауса распространился по всей стране, потому что никто ничего не контролирует. Выявление новых штаммов носит спорадический характер. Когда мы говорим о мутациях, необходимо подразумевать самое худшее развитие событий", - предупредил эксперт.

По его словам, другим фактором риска служит появление новых штаммов во время кампании по вакцинированию населения. Контакты вируса с вакцинированными людьми создают биологическое давление, которое приводит к дальнейшим мутациям уже мутировавшего вируса и может привести к возникновению штаммов, пробивающих "щит антител".

Бразилия - одна из самых пострадавших стран из-за пандемии коронавируса. В общей сложности в стране выявлено 14 754 910 случаев заражения коронавирусом, скончались 407 639 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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