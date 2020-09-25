Названа цена на самое дешевое российское лекарство от коронавируса

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Самым дешевым российским препаратом от коронавируса станет "Авифавир": стоимость его за упаковки составит около восьми тысяч рублей (44 200 тенге), передает Kazakhstan Today.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, 8 тыс. - это цена на полке аптеки.

Это третий российский препарат от коронавируса, он станет самым дешевым. РФПИ участвовал в разработке этого лекарства.

Дмитриев отметил, что фонд специально отсрочил начало розничных продаж этого препарата для того, чтобы суметь предоставить более низкую цену по сравнению с аналогами, которые вышли на рынок раньше.

Первые - "Коронавир" и "Арепливир" - стоят около 12 тыс. рублей (66 300 тенге) за упаковку.

Объявленная Дмитриевым цена на "Авифавир" - не окончательная. В дальнейшем препарат может стать дешевле.

Он также не исключает, что этот препарат будет включен в список жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).

Все три российских препарата содержат в своем составе вещество фавипиравир.

Ранее стало известно, что "Коронавир" производителя "Р-Фарма" будет стоить 11 550 рублей (63 815 тенге) за упаковку, а "Арепливир" компании "Промомед" - 12 320 рублей (68 069 тенге).

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