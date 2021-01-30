Названы основные симптомы "британского" штамма COVID-19

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Основными симптомами "британского" штамма коронавируса названы кашель, усталость, боль в мышцах и горле, передает Kazakhstan Today.

Британскому" штамму коронавируса более присущи такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у "китайского" варианта, сообщает Национальная статистическая служба Великобритании на основании обработки данных 6 тыс. жителей Англии, у которых был выявлен COVID-19.

Из группы численностью 3,5 тыс. человек, заразившихся британским штаммом: 35% кашляли, 32% испытывали усталость, 25% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле, 21,8% испытывали боль в горле.

Из группы численностью 2,5 тыс. человек, заразившихся старым штаммом: 28% кашляли, 29% испытывали усталость, 21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле, 19% испытывали боль в горле.

Выяснилось, что у 16% заразившихся новым штаммом пропала вкусовая чувствительность, а 15% потеряли обоняние. Это меньше, чем у людей со старым штаммом (18% в обоих случаях), отмечается в сообщении Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

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