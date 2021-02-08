Названы причины повторного заражения коронавирусом

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Эксперт перечислил причины, по которым можно повторно заразиться коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил в разговоре с РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков, зачастую новое инфицирование связано с иммунитетом человека. Например, он может быть ослаблен из-за приема каких-нибудь лекарств или в организме стало мало антител. Кроме того, у некоторых иммунная защита недостаточно сформировалась после болезни. Еще один возможный вариант нового заражения - высокая вирусная нагрузка при частых контактах с инфицированными.

Тимаков уточнил, что перенесенная коронавирусная инфекция изначально не должна была формировать пожизненный иммунитет. "Это не ветряная оспа", - добавил он.

По его словам, люди ежегодно болеют в результате заражения различными коронавирусами. Болезни, вызванные одним конкретным возбудителем, обычно повторяются раз в три-четыре года.

Ранее исследователи из Медицинской школы Йельского университета выяснили, что повторное инфицирование может быть связано не только со слабым иммунитетом. Иногда это может быть вызвано реактивизацией остатков вируса в организме человека.

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