Непосредственно от коронавируса в РК умерли 97 пациентов - Актаева

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга вице-министр здравоохранения Лязат Актаева рассказала о текущей ситуации по коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По словам вице-министра, непосредственно от коронавируса в РК умерли 97 пациентов . Это случаи, где именно КВИ явилась причиной смерти. При этом есть 54 случая смерти от других основных заболеваний, таких как инфаркт, инсульт, онкологические заболевания, где КВИ была диагностирована, явилась сопутствующей патологией и не повлияла на неблагоприятный исход.

Представитель Минздрава подчеркнула, что каждый летальный случай анализируется комиссией по изучению летальных исходов при управлении здравоохранения регионов, куда привлекаются профильные специалисты, профессорско-преподавательский состав медвузов, сотрудники комитета контроля качества.

Также в ходе брифинга Лязат Актаева назвала симптомы коронавируса.

Пациенты делятся на бессимптомных и симптомных. Пациенты, которые не имеют каких-либо клинических проявлений, с положительным ПЦР-тестом, пациенты с легкой степенью тяжести находятся на амбулаторном лечении, под контролем врача первичной медикаментозной помощи", - рассказала вице-министр.

У таких пациентов отмечаются следующие симптомы: отсутствие затрудненного дыхания; число дыхательных движений менее 24 в минуту; температура - нормальная или ниже 38 градусов. Могут наблюдаться катаральные явления, такие как покраснение горла, першение в горле, заложенность носа, незначительный кашель. Пульс будет находиться в пределах 60-80 ударов в минуту.

Если у пациента наблюдаются симптомы интоксикации в виде головной боли, мышечной боли, ломоты в теле, температура выше 38 градусов, нарушение дыхания, появляется одышка при каких-либо физических нагрузках или в покое, это говорит о тяжести коронавирусной инфекции. Такие пациенты должны находиться на стационарном лечении", - пояснила Л. Актаева.

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