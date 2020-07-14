Минздрав дополнительно направил медработников в Атыраускую и Мангистаускую области

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Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Минздрав направил в Атыраускую и Мангистаускую области медицинских работников для стабилизации эпидситуации, передает Kazakhstan Today.

Для стабилизации эпидемиологической ситуации в Атырауской и Мангистауской областях по поручению главы государства Министерством здравоохранения в регионы направляются несколько групп медицинских работников из числа специалистов-вирусологов, врачей-инфекционистов, реаниматологов, пульмонологов, кроме того, в помощь туда отправится группа российских врачей", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Как уточнили в ведомстве, в Атыраускую область поедут 108 специалистов: 5 специалистов Комитета контроля качества товаров и услуг под руководством главного государственного санитарного врача на транспорте, 10 ученых клинических кафедр, 9 резидентов клиницистов Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова, 78 врачей-интернов, а также 6 врачей из Российской Федерации : пульмонологи, реаниматологи и инфекционисты.

В Мангистаускую область будет направлено 56 специалистов: 42 врача-интерна, 9 специалистов из России и 5 ученых из Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова.

Ознакомился с обращением представителей общественности о ситуации в Атырауской области. Там побывала комиссия во главе с заместителем премьер-министра. Правительство направляет в область медиков, будет оказана помощь лекарствами", - написал Токаев в Twitter.

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