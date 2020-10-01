Несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования может привести к распространению COVID-19 и ужесточению карантина

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования может привести к распространению заболеваемости и ужесточению карантина в Казахстане, заявил на заседании правительства министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на стабилизацию эпидемиологической ситуации в Казахстане, мы видим, что настороженность населения падает. Не всегда соблюдаются меры по ношению масок и соблюдению социальной дистанции, что может привести к распространению заболеваемости и ужесточению карантинного режима в Казахстане, как это происходит сегодня во многих странах мира", - сказал Цой.

По его словам, результаты рейдов в регионах показывают, что растут нарушения режима карантина, с 30,4 до 40,7%.

Рост числа нарушений карантина отмечается в 10 регионах. Также не уменьшаются нарушения гражданами масочного режима. Привлечен к административному штрафу с 5 по 27 сентября 1131 гражданин", - сказал министр, отметив, что акимам городов и областей необходимо усилить контроль за соблюдением карантинного и масочного режима.





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