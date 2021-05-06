Нигматулин назвал "эквилибристикой" статистику Минздрава по вакцинации

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В ходе заседания мажилиса депутаты палаты призвали министра здравоохранения Алексея Цоя пояснить, считается ли вакцинированным человек, получивший лишь один компонент вакцины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, депутат мажилиса Лариса Павловец, констатировав, что в уточненном бюджете на борьбу с COVID-19 дополнительно выделяется 265 млрд тенге, выразила обеспокоенность темпами вакцинации населения.

И депутаты об этом говорили, направляли запрос с критикой за провал организации Минздравом кампании по вакцинации. На заседании правительства было озвучено, что в первом полугодии будет вакцинировано 2 млн человек, а до конца года планируется вакцинировать 6 млн человек. Однако по состоянию на 4 мая вакцинировались первым компонентом 1 млн 422 тысячи 204 человека, вторым компонентом - 347 тысяч 774 человека. Почему я об этом говорю? Потому что как врач я знаю, что вакцинированным считается человек, получивший две дозы вакцины. И никак иначе. Об этом вам скажет любой инфекционист. Поэтому, исходя из показателя охвата вторым компонентом 347 474 человека, нет уверенности, что к концу года вакцинируется 6 млн человек", - цитирует депутата издание Kazpravda.kz.

Глава Минздрава в свою очередь подтвердил, что правительство действительно выражало готовность по обеспечению доступа к вакцинации порядка 2 млн граждан страны в апреле.

2,3 млн доз вакцин мы завезли в Казахстан. На сегодня порядка 1,4 млн граждан привиты первым компонентом. У нас сама вакцинация добровольная. Мы обеспечили максимальную доступность, во всех регионах Казахстана вакцина есть. Вакцинация идет, в принципе, достаточными темпами. Второй компонент неизбежно идет за первым. То есть, когда граждане сделали первый компонент, второй компонент догоняет через 21 день или максимум через 45 дней. В любом случае наши граждане второй компонент получат", - сказал Цой.

Лариса Павловец попросила уточнить, является ли привитым человек, получивший лишь один компонент вакцины.

И все-таки, ваша позиция какая? Вы считаете вакцинированным человека, который получил одну дозу или все-таки две? Можно об этом четко сказать?" - спросила она.

По словам главы Минздрава, если вакцина двухкомпонентная, то полным курсом считается две вакцины.

То есть мы можем считать вакцинированным человека, который получил две дозы", - попросил уточнить спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Получив наконец утвердительный ответ, спикер поинтересовался, сколько человек в стране получили второй компонент. По информации Алексея Цоя, на сегодня 400 тысяч граждан вакцинировались вторым компонентом вакцины.

Нигматулин призвал Минздрав давать четкую и конкретную картину относительно вакцинации в стране.

Когда вы ходите на брифинги в СЦК, встречаетесь с журналистами, пожалуйста, четко говорите о цифрах, которые есть. А то вот эта эквилибристика, она уже всех разбалансировала. Вы сейчас сказали, 21 день, кто-то из ваших заместителей вышел, говорит, 90 дней. Вы сейчас говорите максимально 45 дней. Мы уже полностью всех запутали. Ваши дипломы посмотришь, вы там все организаторы здравоохранения - так организуйте вакцинацию. Потому что одна информация выходит, потом выходит другой ваш сотрудник, совсем другую дает, третий - вообще с другой стороны на это смотрит. И у населения нет четкого понимания", - добавил спикер мажилиса.









В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последуют кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом", - пригрозил президент.

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