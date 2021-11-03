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Низкие темпы вакцинации и обострение эпидобстановки по COVID-19 в странах Европы и РФ могут ухудшить ситуацию в РК

02.11.2021, 09:23 94312
Низкие темпы вакцинации и обострение эпидобстановки по COVID-19 в странах Европы и РФ могут ухудшить ситуацию в РК
АЛМАТЫ. 2 НОЯБРЯ - Низкие темпы вакцинации и обострение эпидобстановки по COVID-19 в странах Европы и России могут ухудшить ситуацию в Казахстане, сообщили специалисты в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения КВИ под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На заседании обсуждались вопросы стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, снижения смертности и темпы вакцинации. 
 

Несмотря на стабилизацию ситуации и развитие по оптимистичному прогнозу, эпидемиологи предупреждают о возможном ухудшении. К этому могут привести обострение эпидобстановки в странах Европы и России, а также низкие темпы вакцинации. Чтобы снизить угрозы новых волн эпидемии, алматинцам необходимо соблюдать эпидемиологические требования и вакцинироваться. Прививки против КВИ должны получить не менее 80% от общей численности жителей города, подлежащих вакцинации", - сообщили в городском акимате.

 
При сравнительном анализе возрастного состава заболевших 77% зараженных за неделю - это граждане от 20 лет и старше. Причина - отсутствие прививок. Отмечается рост числа зараженных среди детей до 14 лет на 2,2%, среди лиц 40-59 лет - на 1,4%.
 
Основными местами, где заразились 85% заболевших, остаются объекты торговли - 28%, общественный транспорт - 21,4%, контакты в семьях - 22,3% и рынки - 8%. На 4,4% выросла заражаемость в домашних очагах. Распространение заболеваемости идет при контактах с родственниками, соседями и знакомыми, а также в связи с ростом количества празднования семейных мероприятий. 
 
Продолжается работа мониторинговых групп по обеспечению соблюдения установленных карантинных ограничений. С 25 по 31 октября выявлено 19 нарушений на объектах предпринимательства и 23 в общественном транспорте, где не соблюдается масочный режим. 
 
Напомним, что с понедельника в Алматы действуют требования "желтой" зоны. Длительность работы участников проекта Ashyq продлена на один час, лидеров проекта - до 3 часов ночи. Все объекты работают по режиму "желтой" зоны в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. Вместе с тем по проекту Ashyq на прошлой неделе "красный" статус выявлен у 100 горожан, нарушивших режим изоляции. Преимущественно нарушения выявлялись в ТРЦ, магазинах и на объектах общепита. 
 
На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 1039 человек, в числе которых 35 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 93 пациента. Под наблюдением мобильных медицинских бригад и Телемедицинского центра находятся 2124 пациента. 
 
В ходе совещания также рассмотрены вопросы подготовки к вакцинации препаратом "Комирнати", разработанным совместно BioNTech и Pfizer. Поступление препарата планируется в этом месяце. 
 
Акимат Алматы обращается к горожанам с просьбой вакцинироваться, чтобы сохранить здоровье. Вакцинация позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, вернуть жизнь города в привычное русло, снять ограничительные меры. Это зависит от каждого алматинца, поэтому, не теряя времени, получите прививку против коронавируса сами и призовите родных и друзей последовать вашему примеру. В городе ежедневно работают 137 пунктов вакцинации.

 

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Эксперт: Постковидный синдром наблюдается у детей даже после бессимптомной формы заболевания

03.11.2021, 10:29 24922
Эксперт: Постковидный синдром наблюдается у детей даже после бессимптомной формы заболевания
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что постковидный синдром наблюдается даже у тех детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Даже переболев в легкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий. Даже через один-три месяца после выздоровления у них имелись изменения в состоянии здоровья - как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного", - сказала Намазова-Баранова.

 
Ранее Намазова-Баранова заявляла, что согласно наблюдениям, проведенным летом 2021 года, у большинства детей такие изменения сохраняются даже спустя год, пишет ТАСС.
 

Даже после выздоровления, через один-три месяца у детей, помимо всего прочего, сохранялись когнитивные нарушения. У 30%, то есть у каждого третьего. Потеря обоняния - это свидетельство нейротропного, то есть воздействующего на центральную нервную систему, действия вируса. Так вот, это нейротропное действие отсрочено, поэтому совершенно неудивительными были вот эти показатели", - сказала она.

 
Эксперт отметила, что согласно наблюдениям, проведенным летом 2021 года, у большинства людей такие изменения сохраняются даже спустя год. По ее мнению, всем переболевшим детям нужна углубленная диспансеризация не меньше, чем взрослым.
 

Аким СКО обратился к жителям региона из-за ухудшения ситуации по COVID-19

03.11.2021, 09:42 33400
Аким СКО обратился к жителям региона из-за ухудшения ситуации по COVID-19
ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 НОЯБРЯ - Аким СКО Кумар Аксакалов обратился к жителям области из-за ухудшения ситуации по COVID-19. Глава региона призвал жителей области обезопасить себя и своих близких и присоединиться к кампании по всеобщей вакцинации против коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сейчас в регионе складывается непростая ситуация. Ежедневно в СКО выявляют сотни новых случаев заражения. Кумар Аксакалов подчеркнул, что практически все пациенты - невакцинированные граждане. На данный момент по области еще не привито 120 тысяч взрослого населения.
 

В зоне риска пожилые люди. Они же являются основной частью пациентов в инфекционных больницах. На сегодня только 21% пенсионеров имеют паспорта вакцинации", - сказал Кумар Аксакалов. 

 
Аким области отметил, что детям нужно позаботиться о своих родителях и донести до них правильную информацию о вакцинации.
 

Я верю, что среди 120 тысяч непривитых много сознательных и ответственных людей. Я вакцинировался, моя семья тоже. Это безопасно и эффективно. Мои слова подтвердят и 250 тысяч североказахстанцев, которые также привились", - сказал Кумар Аксакалов.

 
 

Испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями - СМИ

03.11.2021, 09:27 35074
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями - СМИ
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Клинические испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями научных норм и правил проведения подобных испытаний. В том числе допускалась фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшей в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, сообщила BMJ о том, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась сообщать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний", - говорится в публикации, пишет ТАСС.

 
В BMJ отметили, что провели расследование после того, как с редакцией издания связалась Брук Джексон - бывший региональный руководитель компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания вакцины. Она рассказала, что была уволена в сентябре 2020 года после того, как неоднократно сообщала в головное отделение компании о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний.
 
Уволенная сотрудница подготовила и передала журналу набор документов, фотографий, видео- и аудиозаписей, которые убедили редакцию BMJ в том, что ее заявления не являются преднамеренной дезинформацией. Специалисты британского издания перепроверили полученную информацию и получили другие свидетельства того, что испытания вакцины не соответствовали тем стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляли руководители компании Pfizer.
 
В частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации об участниках испытаний, что противоречит "слепому" характеру тестирования вакцины. Аналогичным образом Джексон и ее помощники очень часто находили ошибки в собранных данных, а также не успевали оперативно реагировать на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.
 
Эти проблемы, по словам Джексон, заставляли руководство компании опасаться проверок со стороны американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и других регулирующих органов. Это привело к тому, что данные испытаний периодически фальсифицировались, а часть информации просто скрывалась. По словам неназванных сотрудников Ventavia Research Group, эта ситуация сохранилась и после увольнения Джексон, а Pfizer продолжает пользоваться услугами этой корпорации для проведения новых тестов вакцин.
 
Вакцины, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, представляют собой особые жировые наночастицы, содержащие в себе фрагмент РНК коронавируса. Они могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки SARS-CoV-2, что приводит к появлению иммунной реакции на возбудителя COVID-19.
 
Вакцина Pfizer начала проходить клинические испытания еще в апреле 2020 года. Первые две фазы были завершены в начале осени 2020 года, третья фаза началась в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор. После начала массового применения вакцины стали появляться сообщения о ранее неизвестных опасных побочных эффектах, большинство из которых оказались крайне редкими.
 

 

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