Низкие темпы вакцинации и обострение эпидобстановки по COVID-19 в странах Европы и РФ могут ухудшить ситуацию в РК

АЛМАТЫ. 2 НОЯБРЯ - Низкие темпы вакцинации и обострение эпидобстановки по COVID-19 в странах Европы и России могут ухудшить ситуацию в Казахстане, сообщили специалисты в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения КВИ под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На заседании обсуждались вопросы стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, снижения смертности и темпы вакцинации.

Несмотря на стабилизацию ситуации и развитие по оптимистичному прогнозу, эпидемиологи предупреждают о возможном ухудшении. К этому могут привести обострение эпидобстановки в странах Европы и России, а также низкие темпы вакцинации. Чтобы снизить угрозы новых волн эпидемии, алматинцам необходимо соблюдать эпидемиологические требования и вакцинироваться. Прививки против КВИ должны получить не менее 80% от общей численности жителей города, подлежащих вакцинации", - сообщили в городском акимате.

При сравнительном анализе возрастного состава заболевших 77% зараженных за неделю - это граждане от 20 лет и старше. Причина - отсутствие прививок. Отмечается рост числа зараженных среди детей до 14 лет на 2,2%, среди лиц 40-59 лет - на 1,4%.

Основными местами, где заразились 85% заболевших, остаются объекты торговли - 28%, общественный транспорт - 21,4%, контакты в семьях - 22,3% и рынки - 8%. На 4,4% выросла заражаемость в домашних очагах. Распространение заболеваемости идет при контактах с родственниками, соседями и знакомыми, а также в связи с ростом количества празднования семейных мероприятий.

Продолжается работа мониторинговых групп по обеспечению соблюдения установленных карантинных ограничений. С 25 по 31 октября выявлено 19 нарушений на объектах предпринимательства и 23 в общественном транспорте, где не соблюдается масочный режим.

Напомним, что с понедельника в Алматы действуют требования "желтой" зоны . Длительность работы участников проекта Ashyq продлена на один час, лидеров проекта - до 3 часов ночи. Все объекты работают по режиму "желтой" зоны в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. Вместе с тем по проекту Ashyq на прошлой неделе "красный" статус выявлен у 100 горожан, нарушивших режим изоляции. Преимущественно нарушения выявлялись в ТРЦ, магазинах и на объектах общепита.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 1039 человек, в числе которых 35 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 93 пациента. Под наблюдением мобильных медицинских бригад и Телемедицинского центра находятся 2124 пациента.

В ходе совещания также рассмотрены вопросы подготовки к вакцинации препаратом "Комирнати", разработанным совместно BioNTech и Pfizer. Поступление препарата планируется в этом месяце.

Акимат Алматы обращается к горожанам с просьбой вакцинироваться, чтобы сохранить здоровье. Вакцинация позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, вернуть жизнь города в привычное русло, снять ограничительные меры. Это зависит от каждого алматинца, поэтому, не теряя времени, получите прививку против коронавируса сами и призовите родных и друзей последовать вашему примеру. В городе ежедневно работают 137 пунктов вакцинации.



