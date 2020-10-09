Носители COVID-19 смогут через приложение анонимно предупредить контактных о возможном заражении

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерство здравоохранения РК представили мобильное приложение Saqbol, созданное для контроля распространения коронавирусной инфекции и своевременной локализации очагов заражения, передает Kazakhstan Today.

Приложение позволяет гражданину с положительным результатом на COVID-19, активировав функцию уведомления, анонимно предупредить других пользователей приложения о контакте с ним в течение последних 14 дней на расстоянии менее двух метров и в течение более 15 минут. Хранение записей взаимодействия с другими устройствами также будет зашифрованным", сообщили в пресс-службе МЦРИАП РК.

Чтобы воспользоваться приложением Saqbol, требуется его скачать на смартфон и включить функцию Bluetooth, через которую будет производиться передача зашифрованных данных. Приложение доступно на IOS и Android.

По словам главы МЦРИАП Багдата Мусина, приложение позволит своевременно уведомлять граждан о возможном риске заражения и существенно сократит распространение инфекции.

Призываю казахстанцев активно пользоваться данным приложением, проявить сознательность и ответственность. Таким образом мы сможем максимально локализовать очаги и не допустить распространение COVID-19. Мы понимаем ответственность перед населением и создали приложение таким образом, чтобы все личные данные были зашифрованы, данное приложение обеспечивает абсолютную анонимность пользователей", - сказал он.

По словам главы Минздрава Алексея Цоя, работа приложения направлена на анонимное отслеживание контактов с другими устройствами, на которых установлена такая же программа.

Для его использования не требуется регистрация. Так как приложение не собирает и не отправляет никаких персональных данных или данных о местоположении. При активации уведомления, программа автоматически и анонимно уведомляет об этом других пользователей. Таким образом, данное приложение поможет повысить настороженность граждан и своевременно уведомить их о контактах с зараженными людьми", - сказал Алексей Цой.

Пользователи, получившие уведомление, могут ознакомиться с рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Казахстан о дальнейших действиях в приложении.

Кроме этого, для удобства пользователей в приложение интегрированы такие сервисы, как официальный бот самодиагностики COVID-19, i-Doctor, i-Teka, а также актуальная статистика COVID-19 по Казахстану.

Разработчиком приложения Saqbol является АО "Национальные информационные технологии".

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