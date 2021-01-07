Новая вспышка коронавируса на Тенгизе

Атырау. 6 января. Kazakhstan Today - Тенгизское месторождение в эпицентре вспышки ковида, передает Kazakhstan Today.

За сутки там выявили 144 новых случая коронавируса. Это в 4,5 раза больше, чем накануне. При этом по всей Атырауской области зарегистрировано всего пять зараженных, сообщает телеканал КТК

Ситуация на нефтегазовом месторождении остается напряженной с начала пандемии. Из-за постоянного притока вахтовиков со всей страны и жизни в условиях закрытых городков здесь регулярно фиксируют вспышки коронавирусной инфекции. И это несмотря на обязательное наличие отрицательного теста и изоляцию по прибытии. Сейчас в стационарах лечится более 700 человек. На месторождении создан специальный штаб, на въезде и выезде установлены блокпосты.

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