Новое постановление Бекшина: что разрешили жителям Алматы

АЛМАТЫ. 3 АПРЕЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в пятницу вечером подписал новое постановление об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, на дистанционный формат обучения будут переведены учащиеся общеобразовательных школ, студенты ТиПО и вузов. Очный формат обучения предусмотрен для дежурных классов с первого по пятый в общеобразовательных школах и по седьмой класс включительно - в международных.

Под запретом остается деятельность детских оздоровительных лагерей, библиотек, религиозных и спортивных объектов, объектов культуры - театров, кинотеатров, концертных залов. Также не будут работать цирк, детские развлекательные центры, банкетные залы, ночные игровые и лотоклубы, караоке, бильярдные и объекты общественного питания в учреждениях образования.

Также под запретом движение междугородних и межобластных регулярных автобусов, нерегулярные туристические перевозки, проведение зрелищных массовых мероприятий, семейных торжеств, конференций, форумов, собраний, выставок.

Время работы продуктовых магазинов, мини-маркетов, зоомагазинов установлено с 06.00 до 00.00, непродуктовых магазинов - с 10.00 до 20.00. Салоны красоты и парикмахерские могут работать только по записи, а ТРЦ разрешили работать только в будни - с 10.00 до 22.00. Супермаркетам, гипермаркетам и торговым сетям разрешено работать с 06.00 до 02.00.

Согласно постановлению, крытым универсальным рынкам разрешено работать в будние дни, кроме выходных. Открытые рынки, а также крытые продовольственные могут работать в будни и субботу, кроме воскресенья. Также разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями, деятельность РГКП "ОЗ "Бобек" и посещение особо охраняемых природных территорий.

Документ вступил в силу с сегодняшнего дня.

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