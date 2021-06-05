Новое постановление санврача: прибывающих из Индии будут сажать на 2-недельный карантин

НУР-СУЛТАН. 4 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач подписал поправки в постановление, согласно которым прибывающие из Индии туристы будут помещаться не 14-дневный карантин даже при наличии отрицательного теста на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно поправкам, лица, прибывшие в Республику Казахстан и посещавшие Республику Индия в течение последних 14 дней должны находиться на изоляции на дому (домашний карантин) в течение 14 дней.

Изоляция на домашний карантин проводится независимо от наличия справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против COVID-19", - сказано в документе.

Кроме того, все прибывшие лица, при пересечении государственной границы РК обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, или русском, или английском языке), с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц.

При этом отметим, что не требуется предоставление справки на прохождение ПЦР-тестирования лицам, получившими полный курс вакцинации против COVID-19 в РК при предоставлении документального подтверждения.

Прибывшие граждане при отсутствии справки и документа о получении вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан подлежат изоляции в карантинный стационар до 3 суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР", - говорится в документе.

Изменения коснулись также вопросов проведения партнерских родов. Так, разрешается проведения партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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