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Новому штамму коронавируса из ЮАР дали название Омикрон

27.11.2021, 09:36 92476
Новому штамму коронавируса из ЮАР дали название Омикрон
ЖЕНЕВА. 27 НОЯБРЯ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса из ЮАР греческой буквой Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Штамм может попасть в категорию "вызывающий обеспокоенность", сообщает сайт "Известия"
 
Напомним: чрезвычайная встреча ВОЗ, связанная с новым штаммом, состоялась в пятницу, 26 ноября. 
 
В организации сообщили, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность". В ВОЗ также указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный вариант коронавируса.
 
Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук 26 ноября заявил, что в стране у одного человека обнаружили штамм коронавируса B.1.1.529. Он отметил, что пока нет точных данных, является ли данный вариант особо опасным, поэтому призвал "соблюдать бдительность, но не паниковать".
 
Также в пятницу руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил "Известиям", что случаев выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории России не зафиксировано. Тем не менее, Россия с полуночи 28 ноября ограничит въезд из 9 африканских стран и Гонконга.
 
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что "Спутник V", вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.
 
24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге. 
 
После этого в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с шестью странами. Под него попали полеты в ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию и Эсватини.
 

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Новый штамм коронавируса сравнили с лихорадкой Эбола

27.11.2021, 19:16 33292
Новый штамм коронавируса сравнили с лихорадкой Эбола
БЕРЛИН. 27 НОЯБРЯ - Новый вариант SARS-CoV-2 Омикрон может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола. Такое мнение высказал председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола. Точных данных о рисках, которые несет с собой омикрон-мутация, пока нет, но, судя по всему, она распространяется очень быстро", - сказал он в интервью медиагруппе Funke, сообщает РИА Новости

 
По его словам, в самом начале пандемии мир недооценил ее масштабы.
 

Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился Дельта-штамм, - крайне заразный", - заявил глава WMA.

 
Он не исключил вероятность того, что повторную вакцинацию от COVID-19 потребуется проводить ежегодно.
 
Напомним, 24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге. 
 
Вчера состоялась чрезвычайная встреча ВОЗ, связанная с новым штаммом. Ему дали название Омикрон и присвоили категорию "вызывающий обеспокоенность".
 
Из-за опасности распространения нового штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничит въезд из 9 африканских стран и Гонконга. Страны Евросоюза тоже договорились ввести ограничения на въезд из семи стран Южноафриканского региона. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с восемью государствами Африки, в том числе с ЮАР.
 
Также в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с шестью странами. Под него попали полеты в ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию и Эсватини.
 

Число официальных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 260,6 млн - университет Хопкинса

27.11.2021, 15:16 63100
Число официальных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 260,6 млн - университет Хопкинса
ВАШИНГТОН. 27 НОЯБРЯ - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 260 млн 679 тыс. 482. Таковы данные американского университета Джонса Хопкинса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 189 тыс. 507 человек, сообщает агентство SWI
 
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
 
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 млн 177 тыс. 910 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 776 тыс. 349.
 
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 563 тыс. 749. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 467 тыс. 933 человек.
 
На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 67 тыс. 630 заболевших, из них умерли 613 тыс. 957 человек.
 
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 668,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 395 человек, Индии - 334, Бразилии - 2 тыс. 860.
 
Напомним, в Казахстане на 26 ноября 2021 года подтверждено 969 245 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. С марта 2020 года от COVID-19 скончался 5131 человек.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 905 заболевших коронавирусной инфекцией

27.11.2021, 09:26 65665
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 905 заболевших коронавирусной инфекцией
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 26 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 969 245 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. Из них:
 
в Нур-Султане - 106;
 
в Алматы - 110;
 
в Шымкенте - 14;
 
в Акмолинской области - 80;
 
в Актюбинской области - 10;
 
в Алматинской области - 35;
 
в Атырауской области - 10;
 
в Восточно-Казахстанской области - 57;
 
в Жамбылской области - 8;
 
в Западно-Казахстанской области - 18;
 
в Карагандинской области - 101;

в Костанайской области - 107;
 
в Кызылординской области - 10;
 
в Мангистауской области - 7;
 
в Павлодарской области - 95;
 
в Северо-Казахстанской области - 131;
 
в Туркестанской области - 6.
 
В Казахстане за сутки 1311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 933 107 человек
 
На 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 27 183 человек (23 487 КВИ+ и 3696 КВИ-), из них в стационарах находится 5691 пациентов, на амбулаторном лечении - 21 492 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 413 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов, на аппарате ИВЛ - 90 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 ноября 2021 года зарегистрировано 12 651 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 16 человек. 
 
25 ноября 2021 года зафиксирован 91 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 181 человек выздоровел.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 451, летальных случаев - 5131, выздоровевших - 73 624.
 
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: город Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: города Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
27 ноября 2021 году в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 704 029 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 042 531 человек.
 

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