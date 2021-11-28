Новому штамму коронавируса из ЮАР дали название Омикрон

ЖЕНЕВА. 27 НОЯБРЯ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса из ЮАР греческой буквой Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Штамм может попасть в категорию "вызывающий обеспокоенность", сообщает сайт "Известия"

В организации сообщили, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность". В ВОЗ также указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный вариант коронавируса.

Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук 26 ноября заявил, что в стране у одного человека обнаружили штамм коронавируса B.1.1.529. Он отметил, что пока нет точных данных, является ли данный вариант особо опасным, поэтому призвал "соблюдать бдительность, но не паниковать".

Также в пятницу руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил "Известиям", что случаев выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529 на территории России не зафиксировано. Тем не менее, Россия с полуночи 28 ноября ограничит въезд из 9 африканских стран и Гонконга

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 26 ноября отметил, что "Спутник V", вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма.

24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.