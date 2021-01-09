Новшество из-за пандемии: использование кабины для тайного голосования без передней шторки

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today -10 января состоятся выборы депутатов в мажилис и маслихаты городов. В связи с пандемией коронавируса, а также учитывая, что Алматы продолжает находиться в "желтой" зоне, в мегаполисе приняты все меры для обеспечения безопасности здоровья жителей и гостей города, а также для недопущения заражения, передает Kazakhstan Today.

На всех избирательных участках отработан алгоритм по предупреждению распространения COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах. Алгоритм регламентирует правила соблюдения карантинных мер участниками избирательного процесса и требования к избирательным участкам.

Основные санитарно-эпидемиологические требования по избирательным участкам:

1) помещение для голосования достаточно просторное для соблюдения социальной дистанции;

2) при входе в здание и в помещении избирательного участка размещается информация по профилактике КВИ;

3) на территории избирательного участка и в помещении для голосования размещение указателей направления потока избирателей, обозначение дистанции в 1,5-2 метра;

4) установка в помещении для голосования санитайзеров с антисептическим средством для дезинфекции рук;

5) проведение обработки кабин для голосования по мере необходимости;

6) проведение регулярной влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом необходимо уделить дезинфекции дверных ручек, поручней, перил, кабин для голосования, контактных поверхностей столов и стульев, оргтехники, стационарных и переносных урн для голосования;

7) установка на входе и выходе из помещения для голосования контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты и их дальнейшей утилизации.

По словам эпидемиологов, важным моментом в вопросе профилактики является проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня. Также, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК №69, предусмотрено использование кабины для тайного голосования без передней шторки. Это требование не противоречит законодательству по проведению выборов и действовало во время выборов депутатов сената в августе 2020 года. Мера способствует естественной циркуляции воздуха и обеспечивает дополнительное проветривание для недопущения распространения инфекции.

Обеспечение безопасности здоровья и жизни участников выборного процесса является одним из самых важных аспектов. Призываем избирателей и всех лиц, которые находятся на территориальных избирательных участках города Алматы, с пониманием отнестись к ограничительным мерам и соблюдать санитарные нормы для себя и своих близких. Также обращаемся к представителям политических партий: строго и неукоснительно соблюдать все требования и назначить ответственных лиц за их соблюдение", - сказала заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова.

Согласно информации территориальной избирательной комиссии, все члены избирательных комиссий обеспечены масками, защитными экранами, перчатками, санитайзерами, защитными халатами для организации голосования граждан вне помещения для голосования.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции все члены избирательных комиссий, доверенные лица, наблюдатели проходят лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. Вместе с тем участились случаи предоставления результатов тестов, проведенных в лабораториях, не имеющих соответствующего разрешения. В этой связи департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напоминает, что в городе функционируют 20 лабораторий, имеющих разрешение на проведение ПЦР-исследований на COVID-19, общей мощностью 14 350 исследований в сутки (стоимость ПЦР-теста в 9 лабораториях составляет в пределах 8 тысяч тенге, в 6 лабораториях - 9 тысяч тенге и так далее).

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