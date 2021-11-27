Новые правила выплат медработникам объяснили в правительстве

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НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Вице-премьер Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос о ковидных надбавках врачам объяснил, почему правительство изменило механизм выплат, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Надбавки за КВИ были введены в тот период, когда медицина в Казахстане и во всем мире не была готова к пандемии. Вирус был не изучен, менялись ,протоколы лечения, присутствовал элемент страха перед неизвестным вирусом, и медицинские работники заслуженно нуждались в дополнительной мотивации. Ситуация, когда вводили надбавки за КВИ была отчасти сравнима с "военным временем", - пояснил Тугжанов.

В настоящее время ситуация изменилась. Медики на 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты, утверждены протоколы лечения, позволяющие свести риск заражения персонала к нулю. Появилось надежное средство от инфекции - вакцинация. При этом медицинские работники были одними из первых, кто получил доступ к вакцинации. В настоящее время вакцинировано 99% медицинских работников. Проводится ревакцинация, которую медицинские работники проходят первыми. Надбавка за КВИ также является одним из инструментов, на смену которому приходят другие, подчеркнул Тугжанов. В этой связи были выработаны новые подходы по повышению заработной платы работникам системы здравоохранения".

Тугжанов напомнил, что заработная плата будет варьироваться в зависимости от группы риска.

- "Высокий риск" в 7-кратном размере БДО (врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом);

- "Средний риск" в 5-кратном размере БДО (работники лабораторий (отделов по приему отбора проб): врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб, лаборант);

- "Низкий риск" в 3-кратном размере БДО (врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ, военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, карантинных стационаров, врачи, фельдшера и водители скорой медицинской помощи, врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации в случаях их привлечения, врачи и средний медицинский персонал, водители и работники бригад экстренного реагирования и отряда медицины катастроф в случаях их привлечения, врачи, средний медицинский персонал и водители мобильных бригад, работники санитарно-эпидемиологической службы, в том числе дезинфекционной, за исключением работников определенных в группе среднего риска, работники приемных отделений экстренных стационаров, организаций первичной медико-санитарной помощи, в том числе поликлиник, врачи, средний и младший медицинский персонал патологоанатомической службы, органа судебной экспертизы, работающие непосредственно при производстве судебно-медицинских исследований трупов, судебно-медицинских экспертиз обвиняемых, потерпевших и других лиц с подтвержденным диагнозом КВИ).

Принятие данной нормы обеспечивает равную оплату труда за равные условия риска заражения.

Вице-премьер подчеркнул, что предыдущие надбавки за КВИ, которые выплачивались до 1 октября 2021 года, являлись временными выплатами, тогда как в новых подходах новые доплаты внесены в основную часть заработной платы и являются выплатами постоянного характера.

Для этого из бюджета на 2021 год выделены средства в сумме 14,8 млрд тенге.

Тугжанов также напомнил, что к 2023 году планируется повысить заработную плату медицинских работников до 2,5 раза по отношению к средней заработной плате в экономике (до 561 тысячи тенге).

Таким образом, правительство принимает соответствующие меры по повышению оплаты труда медицинских работников. Данные меры являются одними из приоритетных и находятся на постоянном контроле, резюмировал Тугжанов.



