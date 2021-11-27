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Новые правила выплат медработникам объяснили в правительстве

26.11.2021, 13:05 33886
Новые правила выплат медработникам объяснили в правительстве
Фото: multi-viza.com.ua
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Вице-премьер Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос о ковидных надбавках врачам объяснил, почему правительство изменило механизм выплат, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Надбавки за КВИ были введены в тот период, когда медицина в Казахстане и во всем мире не была готова к пандемии. Вирус был не изучен, менялись ,протоколы лечения, присутствовал элемент страха перед неизвестным вирусом, и медицинские работники заслуженно нуждались в дополнительной мотивации. Ситуация, когда вводили надбавки за КВИ была отчасти сравнима с "военным временем", - пояснил Тугжанов. 

 

В настоящее время ситуация изменилась. Медики на 100% обеспечены средствами индивидуальной защиты, утверждены протоколы лечения, позволяющие свести риск заражения персонала к нулю. Появилось надежное средство от инфекции - вакцинация. При этом медицинские работники были одними из первых, кто получил доступ к вакцинации. В настоящее время вакцинировано 99% медицинских работников. Проводится ревакцинация, которую медицинские работники проходят первыми. Надбавка за КВИ также является одним из инструментов, на смену которому приходят другие, подчеркнул Тугжанов. В этой связи были выработаны новые подходы по повышению заработной платы работникам системы здравоохранения". 

 
Тугжанов напомнил, что заработная плата будет варьироваться в зависимости от группы риска.
 
- "Высокий риск" в 7-кратном размере БДО (врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом); 
 
- "Средний риск" в 5-кратном размере БДО (работники лабораторий (отделов по приему отбора проб): врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб, лаборант); 
 
- "Низкий риск" в 3-кратном размере БДО (врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с КВИ, военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, карантинных стационаров, врачи, фельдшера и водители скорой медицинской помощи, врачи и средний медицинский персонал скорой медицинской помощи с привлечением медицинской авиации в случаях их привлечения, врачи и средний медицинский персонал, водители и работники бригад экстренного реагирования и отряда медицины катастроф в случаях их привлечения, врачи, средний медицинский персонал и водители мобильных бригад, работники санитарно-эпидемиологической службы, в том числе дезинфекционной, за исключением работников определенных в группе среднего риска, работники приемных отделений экстренных стационаров, организаций первичной медико-санитарной помощи, в том числе поликлиник, врачи, средний и младший медицинский персонал патологоанатомической службы, органа судебной экспертизы, работающие непосредственно при производстве судебно-медицинских исследований трупов, судебно-медицинских экспертиз обвиняемых, потерпевших и других лиц с подтвержденным диагнозом КВИ). 
 
Принятие данной нормы обеспечивает равную оплату труда за равные условия риска заражения. 
 
Вице-премьер подчеркнул, что предыдущие надбавки за КВИ, которые выплачивались до 1 октября 2021 года, являлись временными выплатами, тогда как в новых подходах новые доплаты внесены в основную часть заработной платы и являются выплатами постоянного характера. 
 
Для этого из бюджета на 2021 год выделены средства в сумме 14,8 млрд тенге. 
 
Тугжанов также напомнил, что к 2023 году планируется повысить заработную плату медицинских работников до 2,5 раза по отношению к средней заработной плате в экономике (до 561 тысячи тенге). 
 
Таким образом, правительство принимает соответствующие меры по повышению оплаты труда медицинских работников. Данные меры являются одними из приоритетных и находятся на постоянном контроле, резюмировал Тугжанов. 

 
Ранее глава Минздрава Алексей Цой объяснил, почему отменили ковидные надбавки врачам. 
 

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Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд из 9 африканских стран и Гонконга

26.11.2021, 23:41 7291
МОСКВА. 26 НОЯБРЯ - Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничит въезд из 9 стран и Гонконга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание РБК, из-за появления в Южной Африке нового штамма коронавируса Россия ограничит с полуночи 28 ноября въезд из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини (бывший Свазиленд).
 
По информации источника, решение касается иностранцев, живущих в Гонконге и этих странах на юге Африки, а также иностранцев, которые пробыли там в течение последних десяти дней.
 
Роспотребнадзору совместно с Минтрансом поручено организовать экспресс-тестирование россиян, прибывших из этих стран и Гонконга, а также из любой точки Китая, Израиля и Великобритании. Тестировать также будут иностранцев, которые прилетят в Россию из КНР, Израиля и Британии.
 
Кроме того, Россия продлит приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 февраля. Рейсы в эту страну были прекращены в апреле из-за нестабильной эпидемической обстановки. Тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что регистрировались случаи завоза из Танзании и малярии. С тех пор запрет на полеты неоднократно продлевали.
 
Граждане стран, из которых с 28 ноября запрещен въезд из-за нового штамма коронавируса, не посещали Россию массово, следует из данных погранслужбы ФСБ. Чаще всех приезжали из ЮАР: в январе - сентябре 2021 года в России побывали 1,4 тыс. граждан этой республики, большинство из них приезжали с деловыми целями или в качестве обслуживающего персонала транспортных средств. В остальных случаях речь фактически идет о единичных поездках. За три квартала этого года в России побывали 242 гражданина Танзании, 113 жителей Мозамбика, 109 жителей Зимбабве, 94 - из Намибии, 64 - из Гонконга, 45 - из Свазиленда, 25 - из Ботсваны и три гражданина Лесото.
 
Как сообщалось ранее, в Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. 
 
Напомним также, что в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини в связи с появлением нового штамма короновируса.
 
Также сообщалось, что ВОЗ созвал чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19.
 

Пациентка с новым штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта

26.11.2021, 21:29 17470
БРЮССЕЛЬ. 26 НОЯБРЯ - Пациентка с новым южноафриканским штаммом COVID-19 прибыла в Бельгию из Египта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст, пациентка, у который впервые в Бельгии был выявлен новый южноафриканский вариант коронавируса, прибыла из Египта, информирует РИА "Новости".
 

В Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. Первые симптомы были выявлены 22 ноября", - написал Ван Ранст в Twitter.

 
Ранее министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом в стране. При этом он подчеркнул, что власти пока не располагают информацией, является ли этот вариант более опасным по сравнению с вариантом Дельта.
 
По информации источника, речь идет о женщине, вернувшейся из Египта транзитом через Турцию.
 
Ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен и в ЮАР, на данный момент зарегистрированы 22 случая.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайную встречу для обсуждения обнаруженного в ЮАР штамма.

Напомним также, что в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини в связи с новым штаммом коронавируса.
 

В СКО количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в ноябре снизилось почти вдвое

26.11.2021, 20:22 23896
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 НОЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в сутки за последние две недели ноября снизилось до 60 со 100 госпитализаций в сентябре - октябре, сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов в ходе брифинга, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в области остается напряженной. 
 

Суточная госпитализация, по сравнению с сентябрем - октябрем, когда в стационар поступали до 100 человек, снизилась. Но тем не менее остается высокой - до 60 человек в сутки. В стационарах находятся 608 пациентов. Из них более 60% относятся к категории условно тяжелых. На сегодняшний день в отделении реанимации 49 человек, в палатах интенсивной терапии 29, и 343 человека находятся в постоянной кислородной зависимости", - отметил Айманов.

 
В ходе брифинга главный санитарный врач СКО Асет Жуматаев отметил, что за минувшие две недели выявили 1919 инфицированных, за минувшие сутки - 138. В области наблюдается незначительное снижение заболеваемости в 5,3%, однако в трех районах - Есильском, М. Жумабаева и Тайыншинском - наблюдается рост.
 

Каждый день по области регистрируется 3-5 летальных случаев от коронавируса. На амбулаторном лечении находятся более 3,5 тысячи человек, из них 1 770 - с бессимптомным течением заболевания", - сказал в свою очередь Айманов.

 
По его данным, с 1 февраля через инфекционные стационары прошли более 10 тыс. невакцинированных пациентов. У многих было тяжелое течение заболевания и многим требуется длительная реабилитация. Через реанимации прошли 1549 человек. Из них скончались 364.
 
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23.59 25 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
 

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