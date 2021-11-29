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Новый штамм коронавируса может передаваться между привитыми

28.11.2021, 09:17 51058
ЛОНДОН. 28 НОЯБРЯ - Новый штамм коронавируса Омикрон демонстрирует способность передаваться между привитыми от COVID-19 людьми, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - трансляция пресс-конференции велась в его Twitter, уточняет РБК.
 

Похоже на то, что Омикрон распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими оба компонента вакцины", - отметил он.

 
Премьер-министр сообщил, что Великобритания вводит обязательный ПЦР-тест для всех, въезжающих в страну, и самоизоляцию до получения отрицательного результата. Также вводится обязательная десятидневная изоляция для тех, у кого подозревается заражение Омикрон-штаммом.
 
Власти Соединенного Королевства ужесточат контроль за использованием масок в магазинах и общественном транспорте, добавил Борис Джонсон и призвал население активно вакцинироваться от коронавируса.
 

Мы пока точно не знаем, насколько эффективными будут наши вакцины против Омикрона, но у нас есть веские основания полагать, что они обеспечат хотя бы некоторую степень защиты", - подчеркнул Джонсон.

 
Минздрав страны до этого сообщал, что Великобритания с 28 ноября включит в красный список для путешествий Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу на фоне распространения Омикрон-штамма. С 26 ноября в красный список британские власти внесли ЮАР, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Намибию и Зимбабве. Все прибывшие из этих стран обязаны самоизолироваться на десять дней и пройти ПЦР-тестирование на второй и восьмой день по прилете.
 
27 ноября министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что в стране выявили два случая заражения новым Омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, случаи заражения связаны между собой и есть связь с поездкой в Южную Африку. Сейчас заболевшие находятся дома на самоизоляции.
 
Напомним, что Омикрон-штамм выявили в ЮАР 24 ноября. ВОЗ счел его угрозой, так как он может передаваться быстрее других штаммов, заражать уже переболевших и ослаблять действие вакцин. Случаи заражения Омикрон-штаммом выявлены в Ботсване, Бельгии, Израиле, Гонконге, Германии и Чехии. Его сравнили с лихорадкой Эбола.
 

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новости по теме

Япония закрывает въезд иностранцам из-за омикрон-штамма

29.11.2021, 11:04 20548
Япония закрывает въезд иностранцам из-за омикрон-штамма
Фото: profile.ru
ТОКИО. 29 НОЯБРЯ - Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что с 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", - сказал Кисида. 

 
Мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме, уточняет РИА "Новости".
 
С 8 ноября Япония ввела послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в Японии вакцинами: в случае полной вакцинации и наличия принимающей стороны, которая должна была обеспечить соблюдение правил, им разрешалось пробыть на карантине три дня вместо 10 или 14. Затем разрешалось посещение мест, необходимых для осуществление деятельности, и пользование общественным транспортом. Мера не распространялась на туристов - для них выдача виз не возобновлялась.
 
С 28 декабря Япония фактически перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого штамма "альфа" коронавируса. Таким образом, это было первое серьезное ослабление въездных ограничений почти за год.


 

Переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон" - ВОЗ

29.11.2021, 09:33 31294
Переболевшие COVID-19 могут заразиться штаммом "омикрон" - ВОЗ
Фото: ria.ru
АЛМАТЫ. 29 НОЯБРЯ - ВОЗ предупредила, что переболевшие COVID-19 могут заразиться омикрон-штаммом коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предварительные данные свидетельствуют о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, пишет РИА Новости.
 
В ВОЗ отметили, что более подробная информация будет доступна "в ближайшие дни и недели".
 
В организации подтвердили, что используемые в настоящий момент ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым штаммом.
 
Ранее ВОЗ подчеркнула, что "омикрон" недостаточно изучен, и пока рано делать выводы о том, что он может быть опаснее варианта "дельта". При этом в ВОЗ напомнили, что вакцины имеют решающее значение для снижения смертности и тяжести переносимой болезни.
 
В конце ноября специалисты сообщили о выявлении в Ботсване и ЮАР нового штамма коронавируса B.1.1.529. ВОЗ на чрезвычайном заседании в пятницу признала новую мутацию, названную "омикрон", "вызывающей озабоченность". Израиль, ЕС и ряд других стран ввели запрет на въезд из части африканских государств.
 
По информации зарубежных СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Австралии и ряде стран Европы. Все указанные случаи являются завозными.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 795 новых случаев заболевания COVID-19

29.11.2021, 08:26 41149
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 795 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: kyiv.comments.ua
НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 28 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 970 887 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 112,
 
в городе Алматы - 65,
 
в городе Шымкенте - 7,
 
в Акмолинской области - 75,
 
в Актюбинской области - 14,
 
в Алматинской области - 34,
 
в Атырауской области - 13,
 
в ВКО - 41,
 
в Жамбылской области - 11,
 
в ЗКО - 11,
 
в Карагандинской области - 106,
 
в Костанайской области - 99,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 2,
 
в Павлодарской области - 92,
 
в СКО - 103,
 
в Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане за сутки 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 934 813 человек от COVID-19, сообщет МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 26 991 человек (23 396 КВИ+ и 3 595 КВИ-), из них: в стационарах 5809, на амбулаторном уровне - 21 182 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 396, в состоянии крайней степени тяжести - 119, на аппарате ИВЛ - 75 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 ноября 2021 года зарегистрировано 12 678 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 11 человек. 
 
27 ноября 2021 года зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 30 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 540, летальных случаев - 5140, выздоровевших - 73 805.
 
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 29 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 718 613 человек, вторым - 8 058 293 человек.
 

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