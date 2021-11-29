Новый штамм коронавируса может передаваться между привитыми

ЛОНДОН. 28 НОЯБРЯ - Новый штамм коронавируса Омикрон демонстрирует способность передаваться между привитыми от COVID-19 людьми, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - трансляция пресс-конференции велась в его Twitter, уточняет РБК

Похоже на то, что Омикрон распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими оба компонента вакцины", - отметил он.

Премьер-министр сообщил, что Великобритания вводит обязательный ПЦР-тест для всех, въезжающих в страну, и самоизоляцию до получения отрицательного результата. Также вводится обязательная десятидневная изоляция для тех, у кого подозревается заражение Омикрон-штаммом.

Власти Соединенного Королевства ужесточат контроль за использованием масок в магазинах и общественном транспорте, добавил Борис Джонсон и призвал население активно вакцинироваться от коронавируса.

Мы пока точно не знаем, насколько эффективными будут наши вакцины против Омикрона, но у нас есть веские основания полагать, что они обеспечат хотя бы некоторую степень защиты", - подчеркнул Джонсон.

Минздрав страны до этого сообщал, что Великобритания с 28 ноября включит в красный список для путешествий Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу на фоне распространения Омикрон-штамма. С 26 ноября в красный список британские власти внесли ЮАР, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Намибию и Зимбабве. Все прибывшие из этих стран обязаны самоизолироваться на десять дней и пройти ПЦР-тестирование на второй и восьмой день по прилете.

27 ноября министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что в стране выявили два случая заражения новым Омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, случаи заражения связаны между собой и есть связь с поездкой в Южную Африку. Сейчас заболевшие находятся дома на самоизоляции.