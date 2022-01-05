Новый штамм коронавируса обнаружен во Франции

ПАРИЖ. 4 ЯНВАРЯ - На юге Франции, в городе Марсель обнаружен новый IHU-штамм коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно исследованию ученых института инфекционных заболеваний, опубликованному на портале MedRxiv, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию", сообщает РИА Новости.
Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, выявили в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома обнаружил 46 мутаций, сообщают ученые.
Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU" (отсылая к названию нашего университета)", - пишут исследователи.
Сейчас во Франции распространяется "омикрон", глава минздрава Оливье Веран говорил, что вскоре этот вариант станет преобладающим. Накануне министр заявил, что январь из-за COVID-19 и других заболеваний станет "трудным" для больниц в стране.
Между тем, сообщает сайт, в Бразилии в минувший понедельник выявили четыре случая "флуроны" - одновременного заражения гриппом и коронавирусом, которое было впервые обнаружено в Израиле 1 января.
По меньшей мере в трех штатах Бразилии - Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу - сообщили о случаях положительных тестов как на COVID, так и на грипп. По словам экспертов, наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования", - говорится в материале портала G1.
Ранее сообщалось, что казахстанцев с 5 января ждут новые ограничения в связи с распространением Омикрон-штамма.