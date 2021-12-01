Новый штамм коронавируса опаснее версии Дельта и распространяется быстрее

Фото: сайт Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Согласно предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм более опасен, чем версия Дельта, и распространяется быстрее. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поэтому просим поддержать меры, направленные на предотвращение проникновения нового штамма на территорию нашей страны. Предложенные ограничительные меры были рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии", - сказал Тугжанов.

По его словам, обнаружение нового штамма коронавируса вызывает беспокойство во многих странах мира. Ряд европейских стран, Сингапур и Израиль приняли жесткие ограничительные меры (в Израиле ограничиваются авиасообщения, европейские страны ввели 14-дневную карантинную изоляцию лиц, прибывших из стран, где выявлен Омикрон).

Вместе с тем, по его словам, в этом году частота распространения сезонного гриппа и острых респираторных вирусов по сравнению с 2019 годом увеличилась в 1,4 раза.

Учитывая это и ситуацию в мире, просим всех акимов усилить контроль за выполнением санитарных требований. Во-первых, должна быть усилена разъяснительная работа по соблюдению социальной дистанции и масочного режима в общественных местах. При этом необходимо активизировать работу мониторинговых групп. Во-вторых, важно усилить информационную работу по получению вакцины против коронавируса и призыву к ревакцинации. Должны быть обеспечены благоприятные условия для получения гражданами вакцины. В-третьих, акиматам необходимо проводить ежедневный анализ уровня распространения инфекции в регионе", - резюмировал Тугжанов.

Напомним, сегодня на заседании правительства первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов сообщил, что для недопущения завоза и распространения нового штамма коронавируса Омикрон (В.1.1.529) в Казахстане с 3 декабря будут приняты ограничительные меры

ВОЗ обозначила данный вариант как вызывающий озабоченность. По предварительным данным по сравнению с другими видами коронавирусной инфекции, вариант Омикрон более заразен чем Дельта штамм, поражает преимущественно лиц в возрасте 20-30 лет, также отмечен риск повторного заражение КВИ", - сказал вице-министр.

По его словам, используемые ПЦР-тесты способны выявлять вариант штамма КВИ Омикрон.

Решением МВК вводятся ряд ограничений для недопущения завоза и распространения нового штамма на территории республики. Так, будет органичен въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Малави и Гонконга. Авиасообщение с Египтом будет приостановлено ввиду высокого пассажиропотока и выявленного случая КВИ вариантом Омикрон в Бельгии у гражданки, прибывшей из Египта.

Также для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные вариантом штамма коронавирусной инфекции Омикрон: Израиля, Чехии, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады и Египта - будет обязательно прохождение ПЦР-теста, независимо от вакцинации и сроком не позднее 72 часов со времени отбора образцов.

Кроме того, лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные Омикрон-штаммом, независимо от результата ПЦР-теста подлежат самоизоляции (домашний карантин) сроком на 7 дней.

Данные ограничительные меры вступают в силу с 3 декабря 2021 года.