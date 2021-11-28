Новый штамм коронавируса сравнили с лихорадкой Эбола

БЕРЛИН. 27 НОЯБРЯ - Новый вариант SARS-CoV-2 Омикрон может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола. Такое мнение высказал председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как дельта, и таким же опасным, как Эбола. Точных данных о рисках, которые несет с собой омикрон-мутация, пока нет, но, судя по всему, она распространяется очень быстро", - сказал он в интервью медиагруппе Funke, сообщает РИА Новости.
По его словам, в самом начале пандемии мир недооценил ее масштабы.
Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился Дельта-штамм, - крайне заразный", - заявил глава WMA.
Он не исключил вероятность того, что повторную вакцинацию от COVID-19 потребуется проводить ежегодно.
Напомним, 24 ноября о риске распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529 предупредили британские ученые. Согласно материалу издания Daily Mail, указанная мутация потенциально более опасна, чем остальные варианты вируса. По имеющимся данным, сегодня зарегистрировано 10 случаев заболевания этим штаммом в Ботсване, ЮАР и Гонконге.
Вчера состоялась чрезвычайная встреча ВОЗ, связанная с новым штаммом. Ему дали название Омикрон и присвоили категорию "вызывающий обеспокоенность".
Из-за опасности распространения нового штамма Россия с полуночи 28 ноября ограничит въезд из 9 африканских стран и Гонконга. Страны Евросоюза тоже договорились ввести ограничения на въезд из семи стран Южноафриканского региона. Американский президент Джо Байден подтвердил, что США с 29 ноября также ограничат авиасообщение с восемью государствами Африки, в том числе с ЮАР.
Также в Великобритании ввели временный запрет на авиасообщения с шестью странами. Под него попали полеты в ЮАР, Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Намибию и Эсватини.