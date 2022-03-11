Новый штамм коронавируса выявлен в Европе

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НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 304 220 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев КВИ+, из них:

в городе Нур-Султане - 10,

в городе Алматы - 33,

в городе Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 2,

в ВКО - 7,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 9,

в Карагандинской области - 7,

в Костанайской области - 11,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 9,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане 1032 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 279 719, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 11 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 910 человек (10 859 КВИ+ и 1 051 КВИ-), из них: в стационарах находятся 1124 пациента, на амбулаторном уровне - 10 786.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 95 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 30, на аппарате ИВЛ - 22.

10 марта 2022 года зафиксировано 44 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 24 человека выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 370, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 81 972.





9 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 10 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 642 летальных случая от КВИ+.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 10 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 415 905 человек, вторым - 9 052 853.