Новый вариант дельта-штамма выявлен в России

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Ранее ученые в Великобритании заявили о распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта". По словам экспертов из Института Сенгера в Кембридже и института генетики в Университетском колледже Лондона, новый вариант AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Если эти данные подтвердятся, этот вариант может стать самым заразным с начала распространения вируса, пишет РИА "Новости".
Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus. В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница", - сказал Хафизов.
Он отметил, что вариант AY.4.2 - одно из множества ответвлений линии "дельта", которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько новый вариант более заразен, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.
Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", - подчеркнул специалист.
Напомним, Латвия стала первой в Европе, вернувшей строгие ограничительные меры на фоне новой волны коронавируса.