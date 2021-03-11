Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Нур-Султан и Алматы перешли в "красную" зону по распространению коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Алматы.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

В Алматы за прошедшие сутки выявлено 160 новых случаев коронавируса, всего в городе зарегистрировано 26 274 случая заболевания, в Нур-Султане - 143 новых случая коронавируса, всего 25 918 случаев.

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