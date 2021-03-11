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Нур-Султан и Алматы перешли в "красную" зону по распространению коронавируса

10.03.2021 15985
Нур-Султан и Алматы перешли в "красную" зону по распространению коронавируса
Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Нур-Султан и Алматы перешли в "красную" зону по распространению коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Алматы. 
 
В "желтой" зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 
В Алматы за прошедшие сутки выявлено 160 новых случаев коронавируса, всего в городе зарегистрировано 26 274 случая заболевания, в Нур-Султане - 143 новых случая коронавируса, всего 25 918 случаев.
 
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Алматы усилят контроль за соблюдением карантинных мер.
 

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