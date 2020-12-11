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Нур-Султан оказался в "красной" зоне по распространению коронавируса

10.12.2020 14824
Нур-Султан оказался в "красной" зоне по распространению коронавируса
Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Нур-Султан оказался в "красной" зоне по распространению коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения Минздрава на 10 декабря, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Павлодарская область.
 
В "желтой" зоне: город Алматы, Восточно-Казахстанская, Атырауская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.
 
Все остальные регионы находятся в "зеленой" зоне.
 
Напомним, по последним данным, в Нур-Султане выявлены 16 762 случаев заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки - 121.
 
 

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