Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Нур-Султан оказался в "красной" зоне по распространению коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения Минздрава на 10 декабря, в "красной" зоне находятся Нур-Султан и Павлодарская область.

В "желтой" зоне: город Алматы, Восточно-Казахстанская, Атырауская, Костанайская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области.

Все остальные регионы находятся в "зеленой" зоне.

Напомним, по последним данным, в Нур-Султане выявлены 16 762 случаев заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки - 121.

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