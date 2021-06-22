НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Нур-Султан остается в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в городе Нур-Султане выявлено 215 новых случаев коронавируса с положительным ПЦР-тестом.

В "желтой" зоне - Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне - Алматы, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

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