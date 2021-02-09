Нур-Султан перешел в "красную" зону по распространению COVID-19

По последним данным, в городе зарегистрировано 23 139 случаев заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки выявлено 75 заболевших.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 февраля 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Акмолинская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
Всего в РК зарегистрировано 196 115 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
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