НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу . За прошедшие сутки в столице выявлено 642 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане за сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 323 710 случаев.

Новые случаи КВИ+ выявлены:

в городе Нур-Султане - 642,

в городе Алматы - 650,

в городе Шымкенте - 145,

в Акмолинской области - 38,

в Актюбинской области - 30,

в Алматинской области - 82,

Жетысуской области - 78,

в Атырауской области - 44,

в ВКО - 22,

в Абайской области - 15,

в Жамбылской области - 86,

в ЗКО - 39,

в Карагандинской области - 188,

в Улытауской области - 24,

в Костанайской области - 29,

в Кызылординской области - 69,

в Мангистауской области - 19,

в Павлодарской области - 19,

в СКО - 16,

в Туркестанской области - 22.

За 19 июля выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.

На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 12 410 человек (12 285 КВИ+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находятся 1099 пациентов, на амбулаторном уровне - 11 311 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.

В Казахстане на 21 июля I компонентом провакцинировано 9 541 643 человека, II компонентом - 9 323 786 человек. Ревакцинировано 4 940 729 человек.