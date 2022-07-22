Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу

По данным МВК по нераспространению коронавируса, в Казахстане за сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 323 710 случаев.
Новые случаи КВИ+ выявлены:
в городе Нур-Султане - 642,
в городе Алматы - 650,
в городе Шымкенте - 145,
в Акмолинской области - 38,
в Актюбинской области - 30,
в Алматинской области - 82,
Жетысуской области - 78,
в Атырауской области - 44,
в ВКО - 22,
в Абайской области - 15,
в Жамбылской области - 86,
в ЗКО - 39,
в Карагандинской области - 188,
в Улытауской области - 24,
в Костанайской области - 29,
в Кызылординской области - 69,
в Мангистауской области - 19,
в Павлодарской области - 19,
в СКО - 16,
в Туркестанской области - 22.
За 19 июля выявлено 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зафиксировано.
На 21 июля лечение от КВИ продолжают получать 12 410 человек (12 285 КВИ+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находятся 1099 пациентов, на амбулаторном уровне - 11 311 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 23 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
В Казахстане на 21 июля I компонентом провакцинировано 9 541 643 человека, II компонентом - 9 323 786 человек. Ревакцинировано 4 940 729 человек.