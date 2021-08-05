Нур-Султан перешёл из "темно-красной" в "красную" зону

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НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Нур-Султан вышел из "тёмно-красной" зоны, однако эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в столице остается неблагополучной, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время город находится в "красной зоне". Об эпидобстановке в городе на онлайн-брифинге рассказала главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, сообщили в столичном акимате.

"Темно-красная зона" - зона критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70% и показателе заполняемости коек на 100 тысяч населения свыше 200), куда с 18 июля по 2 августа вошли пять городов Казахстана, в том числе Нур-Султан. Со вчерашнего дня загруженность инфекционных стационаров составило 69% и столица перешла вновь в "красную зону"", - сообщила Бейсенова.

По её словам, со второй декады июня, с распространением особо контагиозного штамма Дельта, эпидемиологическая ситуация в столице ухудшилась. За июнь - июль зарегистрировано 55% всех случаев заболеваемости с начала текущего года. Уровень заболеваемости за июль превысил показатель за май в 2,4 раза, июнь - в 2,3 раза.

Напомню, что новый вид коронавируса отличается коротким инкубационным периодом и имеет высокую вероятность госпитализации и летальности", - отметила Бейсенова.

Несмотря на предупреждения и наказания, меры безопасности соблюдают далеко не все. По словам главного санитарного врача, многие заведения столицы продолжают игнорировать санитарные нормы и работают за закрытыми дверями. С 20 мая текущего года 251 объект был оштрафован за нарушения карантина. Большую часть этих объектов составляют заведения общественного питания.

На сегодня основными местами заражения остаются рынки, торговые дома, общественный транспорт, рестораны, кафе, бары, трудовые коллективы, парки и зоны отдыха.

В то же время в столице активно внедряется проект "Ashyq". На сегодняшний день в нем участвуют 10 566 субъектов предпринимательства. Об этом на онлайн-брифинге рассказал заместитель директора палаты предпринимателей "Атамекен" Нур-Султана Куанышбек Мукаш.

По его словам, в список лидеров "Ashyq" вошли 108 объектов.

Мукаш добавил, что участие в "Ashyq" является бесплатным и призвал проверять данные при регистрации в системе.

В социальных сетях распространяется реклама и информация по оформлению за определенную сумму. Это, в свою очередь, создает ложное представление, и некоторые предприниматели считают, что участие в "Ashyq" платное. Это на самом деле не так. Регистрацию можно провести на платформе InfoKazakhstan, это бесплатно. Нужно прежде ознакомиться с разделом "Важная информация", далее - "Ashyq", там есть все вопросы и ответы, а также инструкции", - рассказал спикер.

Он также сообщил, что в ближайшее время в системе появится функционал по деактивации QR-кода. Это позволит предпринимателю увидеть количество произведенных фиксаций по его QR-коду. За наибольшее количество деактиваций объекту присваивается статус лидера "Ashyq".

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