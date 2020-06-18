Нурлан Нигматулин ушел на самоизоляцию

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Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин ушёл на самоизоляцию, передает Kazakhstan Today.

Спикер мажилиса строго придерживался карантинных мер, в последний месяц работал дистанционно, ни с кем не контактировал, за исключением дня пленарного заседания. При этом Нурлан Нигматулин перед каждым пленарным заседанием проходил тестирование на коронавирус. Вместе с тем 9 и 11 июня председатель мажилиса принимал министра здравоохранения по вопросу возвращённого из сената проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения"", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

В связи с положительным анализом у Елжана Биртанова Нигматулин 16 июня прошёл очередное тестирование.

К сожалению, тест показал положительный результат. При этом диагноз поставлен как бессимптомный. Придерживаясь утверждённого протокола, Нурлан Нигматулин принял решение о самоизоляции", - рассказали в ведомстве.

В данное время председатель мажилиса продолжает работать дистанционно. Запланированное на 17 июня пленарное заседание мажилиса проведёт его заместитель.

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