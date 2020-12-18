NYT: у второго американского медработника проявилась аллергия на вакцину Pfizer

Вашингтон. 17 декабря. Kazakhstan Today - Еще у одного медработника в США проявилась аллергия после прививки вакциной от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел в госпитале в штате Аляска. Через 10 минут после прививки у медработника начались отечность глаз, головокружение и першение в горле, пишет "Аргументы и факты" со ссылкой на The New York Times.

Ему оказали квалифицированную помощь. В течение часа состояние медработника нормализовалось, и его отпустили.

По словам представителей системы здравоохранения, подобные случаи не повлияют на планы по распределению вакцины от коронавируса. Они отметили также, что раскрытие данной информации осуществляется в целях обеспечения прозрачности процессов.

Ранее подобная аллергическая реакция произошла у другого медработника учреждения.

На прошлой неделе также появлялась информация о том, что похожие аллергии проявились у двух пациентов из Великобритании, привитых вакциной Pfizer. В связи с этим медицинские власти страны рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от прививки данным препаратом.

На этой неделе в США началась вакцинация от коронавируса с помощью вакцины Pfizer. Приоритет в получении вакцины имеют врачи и постояльцы домов престарелых.





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