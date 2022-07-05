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О новой волне COVID-19 предупредил гендиректор Pfizer

04.07.2022, 12:28 8936
О новой волне COVID-19 предупредил гендиректор Pfizer
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что надвигается новая волна коронавирусной инфекции в мире. Об этом он рассказал в разговоре с газетой The Jerusalem Post, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Приближается новая волна пандемии. Я считаю, что еще не все ревакцинировались четвертой дозой вакцины. Кроме того, все еще существует штамм омикрон, который сложно поддается контролю. Согласно выводам израильских ученых, прививка помогает снизить риск госпитализации и смерти", - заметил Бурла.

 
Гендиректор подчеркнул, что в каждой стране существуют свои собственные наработки по поводу вакцинации, учитывающие характерные особенности каждого из государств, поэтому он не дает правительствам никаких рекомендаций, а лишь предоставляет информацию и данные, информирует Lenta.ru.
 
Глава Pfizer также считает, что существующие методы профилактики и борьбы с COVID-19 позволяют "жить людям своей жизнью", несмотря на приближающуюся новую волну коронавируса.
 
По информации Telegram-канала МВК по нераспространению коронавируса в РК, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 548 млн 828 тысяч, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
 
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 338 519 человек.
 
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
 
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 816,0. В США на 1 млн жителей скончались 3115 человек, Индии - 373, Бразилии - 3117, Франции - 2282, Германии - 1676, Великобритании - 2630.
 

новости по теме

В Алматы усилили меры по предупреждению распространения COVID-19

04.07.2022, 17:01 5346
В Алматы усилили меры по предупреждению распространения COVID-19
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Главный санитарный врач Алматы подписал постановление об усилении мер по предупреждению распространения COVID-19 в связи с переходом города в "желтую" зону, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению, сотрудники с абсолютным противопоказаниями к вакцинации и беременные, близкие контактные лица с больными КВИ переводятся на дистанционную работу.
 
Кроме того, рекомендуется ношение масок в закрытых помещениях с массовым скоплением населения, а также при поездках в общественном транспорте, на международных пассажирских перевозках, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи.
 
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, по состоянию на 4 июля Алматы находится в "желтой" зоне по темпам распространения коронавируса. За прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 
 
Всего в Казахстане за прошедшие сутки выявлено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания.
 
На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек.
 

Алматы перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса

04.07.2022, 16:24 6886
Фото: hls.kz
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, по состоянию на 4 июля Алматы находится в "желтой" зоне по темпам распространения коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, за прошедшие сутки в Алматы зарегистрировано 88 новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста.
 
Всего в Казахстане за прошедшие сутки выявлено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания
 
На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек. 

Ранее в МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону:  

  • перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;
  • перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы; 
  • обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;   
  • рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.  

Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.   

О новой волне COVID-19 предупредил гендиректор Pfizer.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев COVID-19

04.07.2022, 08:37 11726
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев COVID-19
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 330 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Новые случаи заболевания зарегистрированы: 
 
  • в городе Нур-Султане - 35; 
  • в городе Алматы - 88; 
  • в городе Шымкенте - 6; 
  • в Акмолинской области - 4; 
  • в Алматинской области - 5; 
  • в Атырауской области - 8; 
  • в ВКО - 1; 
  • в ЗКО - 1; 
  • в Карагандинской области - 7; 
  • в Костанайской области - 1; 
  • в Павлодарской области - 1; 
  • в СКО - 1.
 
В Казахстане за сутки 73 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 292 561 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 3 июля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 526 717 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 311 459 человек. Ревакцинировано 4 821 095 человек.
 
По данным Минздрава, за 2 июля в Казахстане зарегистрирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
 

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса

03.07.2022, 11:36 17311
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 188 новых случаев заражения COVID-19 с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 307 172 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, в стране зарегистрировано 188 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 42, 
 
в Алматы - 91, 
 
в Шымкенте - 13, 
 
в Акмолинской области - 6, 
 
в Актюбинской области - 0, 
 
в Алматинской области - 12, 
 
в Атырауской области - 0, 
 
в ВКО - 1, 
 
в Жамбылской области - 8, 
 
в ЗКО - 1, 
 
в Карагандинской области - 11, 
 
в Костанайской области - 1, 
 
в Кызылординской области - 0, 
 
в Мангистауской области - 0, 
 
в Павлодарской области - 0, 
 
в СКО - 2, 
 
в Туркестанской области - 0.
 
Сообщается, что от КВИ в Казахстане выздоровели 47 человек, из них в Алматы - 42, в Алматинской области - 5 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 1 292 488 человек. 
 
По данным на 2 июля 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 526 392 казахстанца, 2-м компонентом провакцинированы 9 311 204 человека. 1-м компонентом вакцины Pfizer провакцинированы 1 223 297 человек, 2-м компонентом - 1 151 690.
 
На 3 июля лечение от КВИ продолжают получать 1069 человек (–1 021 и 48 КВИ-), из них в стационарах находится 147 пациентов, на амбулаторном уровне - 922 пациента. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов. 
 
По данным Минздрава, за 1 июля выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса. Летальных случаев не зарегистрировано.
 

Эксперты The Lancet: СOVID-19 создан в лаборатории

03.07.2022, 11:25 17881
Эксперты The Lancet: СOVID-19 создан в лаборатории
Фото: Depositphotos
МАДРИД. 3 ИЮЛЯ - Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, заявил на конференции в Испании, что коронавирус создали в лаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект Truth Over News газеты The Epoch Times.
 

Более того, он (Сакс. - Прим. ред.) признает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии", - отметил ведущий проекта.

 
Он подчеркнул, что "невероятное открытие Сакса было отодвинуто на задний план директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом, когда тот, как утверждают, признался высокопоставленному европейскому политику, что коронавирус, скорее всего, был создан в уханьской лаборатории", пишет RT.
 
28 июня Гебрейесус заявил в ходе брифинга в Женеве, что уровень заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира продолжает неуклонно расти. Это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

 
Ранее, 27 августа, разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. В частности, оно считает, что китайские власти не располагали сведениями о COVID-19 до вспышки заболевания.
 

За прошедшие сутки выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом

02.07.2022, 10:12 23076
За прошедшие сутки выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 187 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 984 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из 187 новых случаев заболевания КВИ в Нур-Султане выявлено 46, в Алматы - 92. 
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 2 июля лечение от КВИ продолжают получать 928 человек (-880 и 48 КВИ-), из них в стационарах находятся 147 пациентов, на амбулаторном уровне - 781 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов.
 
Также сообщается о выявлении трех случаев коронавирусной пневмонии (КВИ-).
 
По состоянию на 2 июля в Казахстане первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 9 525 645 человек, втором компонентом - 9 310 076 человек. Ревакцинированы 4 806 129 человек.

В МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону.
 

В МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону

01.07.2022, 14:02 27771
В МВК решили принять дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В ходе заседания межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан рассмотрены дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону по заболеваемости коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, в стране с середины июня отмечается рост инфицирования вирусом COVID-19. Так, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла в 2,9 раза. Глава Минздрава также проинформировала, что до 80% заболевших приходятся на невакцинированных или получивших прививку более 6 месяцев назад, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Учитывая рост заболеваемости COVID-19 в стране, межведомственной комиссией по недопущению распространения КВИ решено принять следующие дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону эпидемиологического риска:
 
•перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;
 
•перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;
 
•обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
 
•рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.
 
Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.
 
Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил руководителям регионов усилить прививочную кампанию против коронавирусной инфекции, взять на особый контроль обеспечение необходимыми кадрами, лекарствами и коечными мощностями на случай увеличения количества заболевших. Кроме того, по словам вице-премьера, следует усилить проведение качественной разъяснительной работы среди населения.
 

В Казахстане выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом

01.07.2022, 09:33 28821
В Казахстане выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН.1 ИЮЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 189 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 306 797 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из 189 новых случаев заболевания КВИ, в Нур-Султане выявлено 55, в Алматы - 98.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 1 июля лечение от КВИ продолжают получать 788 человек (-741 и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 115 пациентов, на амбулаторном уровне - 673 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 6 человек, на аппарате ИВЛ - 1.
 
На 29 июня зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией (КВИ-).
 
По состоянию на 1 июля в Казахстане первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 9 524 932 человека, вторым компонентом - 9 308 744 человека. Ревакцинированы 4 793 372.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут вернуть масочный режим в случае роста числа заболевающих коронавирусом.
 

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