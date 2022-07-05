О новой волне COVID-19 предупредил гендиректор Pfizer.

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НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что надвигается новая волна коронавирусной инфекции в мире. Об этом он рассказал в разговоре с газетой The Jerusalem Post, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приближается новая волна пандемии. Я считаю, что еще не все ревакцинировались четвертой дозой вакцины. Кроме того, все еще существует штамм омикрон, который сложно поддается контролю. Согласно выводам израильских ученых, прививка помогает снизить риск госпитализации и смерти", - заметил Бурла.

Гендиректор подчеркнул, что в каждой стране существуют свои собственные наработки по поводу вакцинации, учитывающие характерные особенности каждого из государств, поэтому он не дает правительствам никаких рекомендаций, а лишь предоставляет информацию и данные, информирует Lenta.ru

Глава Pfizer также считает, что существующие методы профилактики и борьбы с COVID-19 позволяют "жить людям своей жизнью", несмотря на приближающуюся новую волну коронавируса.

По информации Telegram-канала МВК по нераспространению коронавируса в РК, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 548 млн 828 тысяч, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 338 519 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 816,0. В США на 1 млн жителей скончались 3115 человек, Индии - 373, Бразилии - 3117, Франции - 2282, Германии - 1676, Великобритании - 2630.