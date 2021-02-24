О пандемии психических расстройств из-за COVID-19 предупредили в Индии

Дели. 23 февраля. Kazakhstan Today - В Индии предупредили о пандемии психических расстройств из-за COVID-19, передает Kazakhstan Today.

В Индии медики наблюдают рост числа пациентов, жалующихся на проблемы с психическим здоровьем в связи с коронавирусной инфекцией. Медучреждения страны начали обучение специалистов, которые могут им помочь, сообщил изданию The Hindu директор Центрального института

Пока мы пытаемся сдержать новый коронавирус, мы должны быть готовы противостоять новой пандемии, вызванной воздействием COVID-19 на психическое здоровье. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации", - сказал специалист.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным портала Worldometer, всего в стране зарегистрировано более 11 млн случаев COVID-19. При этом выздоровели более 10,7 млн пациентов, умерли 156,5 тыс. 26 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация провела исследование, результаты которого показали, что пандемия COVID-19 влияет на психологическое здоровье людей. Она отметила, что спрос на услуги психиатров и психотерапевтов в период пандемии увеличился. По словам Вуйнович, важно направить дополнительные усилия в помощь тем, кто сейчас находится в непростом положении. Исследование ВОЗ проводила в 130 странах мира, пишут " Известия ".

В конце 2020 года президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс также заявлял, что угроза влияния пандемии на психику людей, по всей вероятности, самая большая со времен Второй мировой войны. Он отметил, что на психику влияет комплекс факторов: собственная болезнь, заболевания и смерть близких, социально-экономические последствия пандемии.





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