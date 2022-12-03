О симптомах нового штамма коронавируса цербер рассказали в Минздраве

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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в результате полногеномного секвенирования установлена циркуляция коронавирусной инфекции вируса штамма омикрон, из них в 0,5% обнаружена субгенетическая линия цербер, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.
По данным комитета, мутировавший цербер в настоящее время выявлен в более чем 65 странах, в том числе в Российской Федерации, США и странах Европы.
Симптомы нового штамма цербер не сильно отличаются от предыдущих подвидов омикрона. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности", - отметили в ведомстве.
Диагностика и лечение больных не отличаются от других штаммов COVID-19. Способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и ревакцинации против COVID-19.
Работа по определению и мониторингу вируса SARS-CoV-2 будет продолжена.
Распространение нового вируса прокомментировала также министр здравоохранения Ажар Гиният, выступая перед журналистами в кулуарах сената. По ее словам, в ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость коронавирусом выросла в 1,6 раза, при этом зафиксировано много случаев бессимптомного течения заболевания.
На сегодняшний день в больницах находятся 100 пациентов. В основном пожилые и непривитые пациенты. 10 из них - тяжелобольные", - проинформировала министр.