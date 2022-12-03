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О симптомах нового штамма коронавируса цербер рассказали в Минздраве

02.12.2022, 14:23 3341
О симптомах нового штамма коронавируса цербер рассказали в Минздраве
Фото: telegram/CSEC
Способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и ревакцинации против COVID-19
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в результате полногеномного секвенирования установлена циркуляция коронавирусной инфекции вируса штамма омикрон, из них в 0,5% обнаружена субгенетическая линия цербер, сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

По данным комитета, мутировавший цербер в настоящее время выявлен в более чем 65 странах, в том числе в Российской Федерации, США и странах Европы.

Симптомы нового штамма цербер не сильно отличаются от предыдущих подвидов омикрона. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности", - отметили в ведомстве.


Диагностика и лечение больных не отличаются от других штаммов COVID-19. Способом защиты от инфекции является завершенный курс вакцинации и ревакцинации против COVID-19.

Работа по определению и мониторингу вируса SARS-CoV-2 будет продолжена.

Распространение нового вируса прокомментировала также министр здравоохранения Ажар Гиният, выступая перед журналистами в кулуарах сената. По ее словам, в ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость коронавирусом выросла в 1,6 раза, при этом зафиксировано много случаев бессимптомного течения заболевания.

На сегодняшний день в больницах находятся 100 пациентов. В основном пожилые и непривитые пациенты. 10 из них - тяжелобольные", - проинформировала министр.

 

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В Казахстане увеличилось число заболевших пневмонией с признаками коронавируса

02.12.2022, 09:55 4666
За сутки 162 человека заболели коронавирусом с положительным ПЦР-тестом
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 162 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 084 случая заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РК.

Кроме того, отмечается рост числа случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). За 30 ноября было выявлено 38 случаев пневмонии. Летальных случаев не зарегистрировано.

На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1205 человек (1023 КВИ+ и 182 КВИ-), из них в стационарах находится 172 пациента, на амбулаторном уровне - 1033 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациента.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 848 224 человека, II компонентом - 10 613 150 человек. Ревакцинировано 5 666 112 человек.

По информации Минздрава, в Казахстане в результате полногеномного секвенирования установлена циркуляция коронавирусной инфекции вируса штамма омикрон, из них в 0,5% обнаружена субгенетическая линия цербер.

Мутировавший штамм цербер в настоящее время выявлен в более чем 65 странах, в том числе в Российской Федерации, США, странах Европы.

Симптомы нового штамма цербер не сильно отличаются от предыдущих подвидов омикрона. Болезнь чаще всего протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания. Может быть повышенная температура, суставные боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых случаются кишечные расстройства. Штамм отличается повышенной заразностью, но при этом не представляет особой опасности.
 

Штамм коронавируса цербер циркулирует в Казахстане

01.12.2022, 10:58 9801
За месяц заболеваемость коронавирусом выросла в 1,6 раза
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма омикрон BQ.1.1 (цербер) в 0,5%, в 99,5% - другие варианты штамма омикрон. Данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.

В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 1,6 раз (с 453 до 725 случаев в неделю). Как отметила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, число тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче, многие переносят, не обращаясь за медпомощью, сообщает пресс-служба правительства.

Во всех регионах показатель репродуктивности инфекции выше единицы, что свидетельствует об активной циркуляции и распространении вируса среди населения. В разрезе регионов за последний месяц в 3 регионах страны - Алматы, Астане и Карагандинской области отмечается рост заболеваемости еженедельно до 2,2 раза. Также в 5 регионах (Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская области, Шымкенте) с последней недели наблюдается постепенный рост заболеваемости до 3,5 раза за неделю", - проинформировали в кабмине.


В целях обеспечения населения вакцинацией против коронавирусной инфекции в регионы поставлено 200 тысяч доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации лиц старше 12 лет.

По итогам заседания акиматам областей, городов Алматы, Астаны и Шымкента поручено держать эпидситуацию под контролем, особенно меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований, проведению информационно-разъяснительной работы, в том числе по профилактике ОРВИ и гриппа.

По рекомендации Минздрава в целях поддержания коллективного иммунитета необходимо получение ревакцинации против коронавирусной инфекции с интервалом в 6 месяцев после последней прививки. Для этого в республике имеется достаточное количество вакцин против коронавирусной инфекции.
 

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 167 случаев заболевания коронавирусом

01.12.2022, 09:43 10621
Лечение от COVID-19 продолжают получать более тысячи человек
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 167 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начал пандемии - 1 396 922 случая заболевания.

По данным Минздрава РК, на 1 декабря лечение от КВИ продолжает получать 1081 человек (937+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находится 167 пациентов, на амбулаторном уровне - 914 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 2 пациентa.

За 29 ноября зарегистрировано 9 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 144 случая заболевания коронавирусом

30.11.2022, 09:39 15826
Три человека заболели пневмонией с признаками коронавируса
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 144 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 755 случаев заболевания.

По данным Министерства здравоохранения РК, на 30 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1020 человек (882 КВИ+ и 138 КВИ-), из них в стационарах находится 165 пациентов, на амбулаторном уровне - 855 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

За 28 ноября выявлено 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусом

29.11.2022, 09:21 19546
Лечение от КВИ продолжают получать 987 человек
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 85 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 611 случаев заболевания.

По данным Минздрава РК, на 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 987 человек (847 КВИ+ и 140 КВИ-), из них в стационарах находится 161 пациент, на амбулаторном уровне - 826 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

I компонентом вакцины против коронавируса провакцинировано 10 847 465 человек, II компонентом - 10 612 298 человек. Ревакцинировано 5 660 977 человек.
 

Более тысячи человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане

28.11.2022, 09:18 23606
За прошедшие сутки зарегистрировано 84 случая заболевания коронавирусом.
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 84 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 526 случаев заболевания.
 
По данным Министерства здравоохранения РК, на 28 ноября лечение от КВИ продолжают получать 1007 человек (858 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 876 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане за сутки зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом

27.11.2022, 10:49 27911
На 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 990 человек.
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 107 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 442 случая заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 990 человек (839 КВИ+ и 151 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 859 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

В Казахстане за сутки более 130 человек заболели коронавирусом

26.11.2022, 09:03 30761
Лечение от КВИ продолжают получать 908 человек.
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрирован 131 случай заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 396 335 случаев заболевания.
 
По данным Минздрава РК, на 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 908 человек (763 КВИ+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне - 777 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 2 пациента, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
 

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