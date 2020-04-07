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ОАЭ передали Казахстану гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

06.04.2020, 23:07 5644
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передали Казахстану медицинские средства защиты для борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today. 
 

Благодаря традиционно теплым и дружественным отношениям между нашими странами, а также совместным усилиям по борьбе с коронавирусом, из ОАЭ прилетел самолёт, на борту которого были такие медицинские средства, как средства полной защиты, средства частичной защиты, одноразовые перчатки, медицинские маски, бахилы, антисептики и др., общим весом около 13 тонн", - сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

 
Партия гуманитарной помощи была доставлена в Казахстан по решению властей Объединенных Арабских Эмиратов, проинформировали в ведомстве.
 
Ранее сообщалось, что в рамках взаимной выручки Казахстану была направлена различная помощь из таких стран, как США, Китай, Южная Корея, Япония, Турция и Израиль.
 

Гуманитарная помощь - это общепринятая международная практика оказания взаимной поддержки партнерам. В условиях быстро распространяющегося эпидемиологического кризиса все государства мира взаимно обращаются за различного вида помощью, вне зависимости от социально-экономического потенциала и географической отдаленности", - уточнили в ведомстве.

 
11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1,2 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 
По последним данным в стране подтвержден 651 случай регистрации коронавирусной инфекции, 46 выздоровели, шестеро скончались.
 

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