Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23.10 19 апреля в Казахстане сообщили в Оперштабе со ссылкой на Министерство здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 6, в городе Шымкенте - 5, в Западно-Казахстанской области - 16, в Северо-Казахстанской области - 1, в Кызылординской области - 1, в Алматинской области - 3, в Туркестанской области - 3", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждено 1711 случаев, из них:

- в Алматы - 524,

- в Нур-Султане - 372,

- Кызылординской области - 148,

- Карагандинской области - 93,

- Акмолинской области - 82,

- Атырауской области - 80,

- Шымкент - 67,

- ЗКО - 62,

- Жамбылской области - 61,

- Туркестанской области - 60,

- Алматинской области - 44,

- СКО - 30,

- Актюбинской области - 27,

- Павлодарской области - 26,

- Костанайской области - 15,

- Мангистауской области - 12,

- ВКО - 8.

Отмечается, что в Алматы зарегистрировано 2 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане скончалось от коронавирусной инфекции COVID-19 - 19 человек.

В городе Шымкенте зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Зараженные были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, и у них были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. По состоянию на 19 апреля 2020 года в городе выявлено 67 человек с инфекцией COVID-19.

В Северо-Казахстанской области выявлен еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Пациент 1994 года рождения, проживающий в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области. 15 апреля 2020 года прибыл из РФ, из города Тюмени, в Мамлютский район СКО.

Первичное обследование на COVID-19 - результат отрицательный.

18 апреля у пациента появились жалобы на повышение температуры тела до 37,9 градусов, головную боль, после чего был переведен в провизорный стационар. После получения положительного результата на КВИ больной переведен в инфекционное отделение КГП на ПХВ "Первая городская больница". При поступлении в инфекционное отделение состояние удовлетворительное, повышение температуры тела не отмечается. Начато лечение в соответствии с утвержденным протоколом", - говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование продолжается. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

По состоянию на 19 апреля на территории Северо-Казахстанской области зарегистрировано 30 случаев COVID-19.

Кроме того, 4 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Павлодарской области.

COVID-19 выявлен у 4 жителей города Экибастуза: это женщины 1971 и 1996 годов рождения, а также несовершеннолетние дети мужского пола 2010 и 2014 годов рождения.

Все пациенты имели контакт с ранее выявленным случаем КВИ. Во всех случаях круг контактных лиц определяется, ведется работа по их изоляции. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что 19 апреля в Карагандинской области зарегистрированы 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Женщина, 21 год, из Темиртау. Ранее находилась на домашнем карантине. Женщина, 49 лет, из Темиртау. Ранее находилась на домашнем карантине. Мужчина, 36 лет, из Темиртау. Ранее был госпитализирован в провизорный госпиталь", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в области зарегистрировано 93 случая заражения, в том числе один летальный исход и 12 пациентов выписаны.

В городе Караганда - 47 случаев, в Темиртау - 25 случаев, в Шахтинске - 7 случаев, в Сарани - 1 случай, в Бухаржырауском районе - 1 случай, в Шетском районе - 1 случай, среди жителей других областей - 11 случаев", - говорится в сообщении.

В Атырауской области одного пациента с COVID-19 перевели из реанимации в обычное отделение.

Всего по РК 25 пациентов переведены из реанимации в профильное отделение.

В Жамбылской области выявлен новый случай COVID-19 на 17.20.

19 апреля в Жамбылской области зарегистрирован новый случай COVID-19. В провизорный центр с диагнозом ОРВИ госпитализирован житель областного центра, 1991 года рождения", - говорится в сообщении.

При поступлении были взяты материалы на ПЦР-обследование, которые показали положительный результат.

Заболевший помещен в инфекционный стационар. Продолжается работа по выявлению контактных лиц и определения статуса по риску заражения. В очаге проведены противоэпидемические мероприятия.

Всего в регионе зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции, в том числе в Таразе - 11, Байзакском районе - 3, Жамбылском - 4, Кордайском - 33, Меркенском - 2, Мойынкумском и Шуском районах - по одному. Шесть случаев среди пассажиров рейса Дели - Тараз", - проинформировали в ведомстве.

По состоянию на 19 апреля шесть человек выздоровели и находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей.

В инфекционном стационаре на лечении находится 51 человек. В Шымкенте один человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

Таким образом, всего в стране выздоровел 401 человек.





По состоянию на утро 19 апреля в мире зарегистрировано 2 333 729 (+64 376 за сутки) инфицированных, погибших 160 780 (+6424) человек, выздоровевших 599 316 (+26 050) человек.

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