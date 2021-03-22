АЛМАТЫ. 21 МАРТА - Общественность Алматы поддерживает новые антиковидные меры, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Республиканской специальной мониторинговой группы Рафаэль Гасанов.

С 21 марта 2021 года вступают ограничительные карантинные меры в Алматы - это, безусловно, необходимые меры, в условиях резкого роста заряжения мы все вынуждены менять приоритеты для того, чтобы прервать цепочку распространения коварной вирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Также представитель общественности отметил, что ему, как и многим горожанам, приходится отказываться от праздничных мероприятий.

Осознаю, что не имею права рисковать здоровьем, а в некоторых случаях и жизнью не только своих друзей, но и их близких и родных. Мои близкие, коллеги и многие другие понимают, что лучше переждать и жить по закону, способствуя нашему государству сдерживать ситуацию с пандемией, хотя бы на этом уровне", - подчеркнул Гасанов.

Он напомнил, что с начала пандемии прошел год. За этот период имеются случаи летального исхода от коронавирусной инфекции, среди них президент Гражданского альянса Казахстана Салтанат Рахимбекова и вице-президента Гражданского альянса Казахстана Мусагали Дуамбеков.

Надеюсь, что в скором времени мы все вместе разделимся и победим эту инфекционную заразу. Для этого надо вытерпеть и в чем-то унять себя", - обратился автор поста к горожанам и пожелал скорого выздоровления всем, кто заболел, и возращения казахстанцев к нормальной жизни.

Напомним, в Алматы до 29 марта вводят жесткий карантин.

В Казахстане за минувшие сутки выявили 1171 случай заражения коронавирусом. Из них в Алматы - 353.

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