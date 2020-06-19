Система Orphus

Общественный транспорт не будет работать в предстоящие выходные в Нур-Султане

18.06.2020, 15:05 14176
Общественный транспорт не будет работать в предстоящие выходные в Нур-Султане
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Общественный транспорт не будет работать в предстоящие выходные в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 

С учетом осложнения эпидситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией общественный транспорт в выходные дни (20-21 июня) ходить не будет. Будет проведена дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернётся 22 июня (понедельник)", - сообщает официальный сайт акимата столицы. 

 
Кроме того, в городе закроют все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей. 
 
Совместно с силами Министерства обороны будет проведена масштабная дезинфекция в местах массового скопления людей.
 
Напомним: в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая