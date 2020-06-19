Общественный транспорт не будет работать в предстоящие выходные в Нур-Султане

С учетом осложнения эпидситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией общественный транспорт в выходные дни (20-21 июня) ходить не будет. Будет проведена дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернётся 22 июня (понедельник)", - сообщает официальный сайт акимата столицы.
Кроме того, в городе закроют все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей.
Совместно с силами Министерства обороны будет проведена масштабная дезинфекция в местах массового скопления людей.
Напомним: в Казахстане усилят ограничительные меры на период выходных дней.
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